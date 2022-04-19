損失破2.9兆！烏克蘭30%基礎設施被毀　盼「用俄國資產」重建

▲ 馬力波承受俄軍猛烈炮擊，道路、住宅殘破不堪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員18日表示，俄羅斯入侵以來已有30%基礎設施受損，戰損金額達1000億美元（約新台幣2.9兆元），但若將俄國被凍結的資產作為資金，就可在2年內重建。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）向《路透社》透露，俄國2月底發起的入侵行動已經對20%至30%基礎設施造成損害，破壞程度不等。

他說明，幾乎所有交通基礎設施都受到大大小小的影響，國道上300多座橋梁被毀或損壞，逾8000公里的道路需要修復或重建，數十座鐵路橋被炸毀，目前損失金額粗估1000億美元。

基礎設施部門已經在烏軍掌控的地區展開重建，庫布拉科夫相信，只要快速進行，道路、橋梁及住宅皆可在2年內重建完成。他希望西方國家支援重建工作，也正尋求各種管道籌措資金，「我們正考慮幾個資金來源，首先是俄羅斯聯邦的資產。」

受到制裁影響，俄國資產在幾乎所有主要國家都被凍結。歐盟正尋求建立用於烏克蘭重建的國際基金，部分歐盟政界人士則呼籲使用被西方凍結的俄國資產，包括俄國央行3000億美元（約新台幣8.8兆元）儲備。

庫布拉科夫透露，烏克蘭司法部及一些烏國盟友正研究如何使用被凍結的俄國資產，其中一種選項是透過所謂的「透明機制」（transparent mechanism），出售被凍結資產來獲取現金。

他指出，「我認為這是公平的。這樣的機制從未被使用過，這將是第一次」，但建立此機制需要一些開創性的工作，「目前還沒有先例。21世紀有哪個歐洲國家攻擊另一個國家的先例嗎？」

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