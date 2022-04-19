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台科大生奪「攝影界奧斯卡」大獎　曝背後功臣是「這些人」

▲▼台科大建築系教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系教導學生使用無人機及應用，龔照峻因此獲得攝影界奧斯卡之稱的IPA大獎。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大建築系成立建築實務擴增實境運用實驗室，教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計，台科大學生龔照峻透過此課程了解無人機如何被運用在建築設計與美學上呈現，後續鑽研熱愛無人機空拍，用無人機拍攝台灣之美，更以台中歌劇院的空拍照，獲攝影界奧斯卡之稱的IPA大獎。

▲▼台科大建築系教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計。（圖／台科大提供）

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▲台科大龔照峻以日與夜（Day and Night）的台中歌劇院空拍照，獲IPA攝影獎建築類的城市景觀第二名。（圖／台科大提供）

「IPA 國際攝影獎」（International Photography Awards）堪稱最具挑戰性、類別也最為全面的攝影獎項，許多優秀且有影響力的攝影工作者，都會以IPA獎視為國際曝光的最佳機會，台科大龔照峻則以日與夜（Day and Night）的台中歌劇院空拍照，獲建築類的城市景觀第二名。

台科大建築系副教授蔡欣君表示，建築系成立「建築實務擴增實境運用實驗室」，並開設二門相關的應用課程，其中一門「無人機」由自己協同業界講師教授基本無人機飛行操作與空拍訓練、專業級無人機學科證照考試、無人機空拍建築物技巧與點雲軟體操作；另一門「擴增實境」課程則講授如何運用擴增實境軟體應用在學生們的畢業設計上。

▲▼台科大建築系教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系成立建築實務擴增實境運用實驗室，教導學生使用無人機並將虛擬和擴增實境應用於建築設計。（圖／台科大提供）


在無人機教學部分，與業界合作訓練老師們和學生們使用無人機，利用無人機去拍攝建築和週遭基地，也結合產業合作，由建築事務所和學生分享事務所如何使用空拍機的影像至建築設計案及空拍機在建築欣賞的應用與需求。

修習上述課程的龔照峻指出，空拍機對建築產業是很大革新，很開心自己從建築系上獲得相關資源，學習空拍機並開始使用拍攝台灣各個城市，也因此愛上無人機空拍，陸續花了兩到三年時間，累積不同的經驗和空拍照，並以自己高中就讀的城市台中深入探索，以台中歌劇院為主題獲得攝影大獎。

龔照峻表示，拍攝台中歌劇院作品，就透過建築系專業，分析這個基地，考量建築3D模型，運用所學了解光線角度、日照陰影，並利用建築軟體模擬不同時間點的光線角度，最後選擇以全景照片模式去拍攝，記錄了白天與夜晚兩種不同台中歌劇院的景色，右手邊是綠意盎然的城市，另一邊是明亮閃亮的燈光效果，希望這些作品能讓更多人看見台灣之美。

台科大校長顏家鈺指出，台科大在不同系所成立總體教學實驗室，落實高教深耕計畫的教學創新，希望透過建置實驗室並搭配課程設計，整合訓練和實作場域，讓教學和實務能更為結合，訓練學生有總體解決實際問題的能力，培養學生就業領域的專業技術力。

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