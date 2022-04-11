俄軍狼狽逃命模樣曝！烏軍用無人機砲轟俄軍巢穴　士兵沿路狂奔

Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade reportedly showing Russian troops running away from Ukrainian artillery strikes.https://t.co/GRcKXFBZSC pic.twitter.com/xaKzBworQ0 — Rob Lee (@RALee85) April 11, 2022

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍入侵烏克蘭後，烏克蘭在獲取敵方情報方面獲得許多盟友協助，搭配無人機等技術向俄軍實施精準的火砲攻擊，讓認為自己勢如破竹的俄軍反而節節敗退。如今，烏克蘭軍方更在臉書上傳一段影片，內容為俄軍遭受烏軍砲擊後沿路逃跑，許多網友們留言認為俄軍總算是付出相應代價。

綜合外媒報導，烏克蘭第59機動旅在官方臉書上傳一段1分鐘的影片，從畫面中可以看到，遠處遭受到火砲攻擊後冒出陣陣白煙，似乎是俄軍老巢遭到攻擊，不久後開始有大批俄軍從洞穴中湧出，急忙奔向一旁的道路落荒而逃，影片則搭配著激昂的音樂聲，而烏軍的砲火則是從不間斷。

美國費城智庫「外交政策研究所」（FPRI）的資深研究員李伊（Rob Lee）再推特分享該段影片，同時在推特發文表示，「從烏克蘭軍第59機動旅提供的影片來看，俄軍正試圖從烏軍的砲擊下逃離。」

影片內容宛如點燃鞭炮燃燒螞蟻窩般，一群又一群密密麻麻的螞蟻從巢穴中奔逃而出。

底下網友們紛紛留言表示，「俄軍總算付出相應代價」、「晚安烏克蘭，大家都要注意安全」、「你們做得真棒，你們是烏克蘭人的英雄」、「願光榮回歸烏克蘭」、「假設烏軍打得再準一點，你們恐怕連跑都沒法跑」、「當蟑螂逃難時」、「俄軍在烏克蘭居然沒設掩體？難怪死一片。」

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