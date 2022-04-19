號召學生族群投入社群行銷生力軍　台中捷運校園大使徵選起跑

▲台中捷運第1屆校園大使徵選活動起跑。（圖／台中捷運公司提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中捷運通車即將滿1週年，為加強與校園的連結，中捷公司即日起舉辦第1屆「校園大使」徵選活動，讓學生族群擁有展現創意及行銷力的舞台，還能獲得獎金、取得證書，藉此增加人生歷練，更有機會成為網紅。

台中捷運公司表示，這次徵選活動鼓勵喜歡經營社群、Youtube頻道、拍攝影片及喜歡分享推廣，甚至對活動行銷、公關操作、網紅生態有興趣的學生參加，只要年滿16歲、無經紀約、在台中就學或戶籍地在台中都可報名。

中捷表示，校園大使可優先「開箱」台中捷運特色票卡或商品，以協助宣傳中捷各項活動，除了可以發揮創意、執行、行銷等能力，撰寫社群貼文、拍攝中捷特色票卡或商品開箱影片或實體活動拍攝，每次還能得到500元至800元獎金，活動結束後將獲頒台中捷運大使證書，為未來職涯發展加分。

活動即日起至5月8日受理報名，分2階段進行評選，5月10日至16日進行第一階段書審，選出前30名晉級決賽；5月21日舉行面試決賽，專業評審以個人特質(30%)、社群媒體力(40%)、才藝(10%)、影片與創意專長等加分題(20%)，選出前9名為中捷校園大使；報名請上活動網頁（https://tmrtstar.com），填選完成報名表單並附上3張本人照片送出即可。