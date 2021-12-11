「金牌好遊」15條最佳遊程徵選出爐　歡迎相揪來桃園

▲桃園「金牌好遊」15條最佳遊程徵選出爐。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了振興疫後觀光，桃園市舉辦「桃園金牌好遊-優質遊程推薦」徵選活動， 10日於市府舉行頒獎。市長鄭文燦表示，首屆「桃園金牌好遊」遊程徵選活動，分為「青春品味」、「樂活慢遊」、「親子同遊」3大主題，共有46家業者、114條遊程參與徵選。

經過專家評審及民眾票選後，選出15條「金牌好遊最佳遊程」及3條「金牌好遊人氣最旺遊程」，包括首創的東眼山森林瑜珈、搭上台劇「茶金」熱潮的大溪老茶廠之旅、禮聘花藝名師教學的文創偽出國小旅行等，在台灣就可以享受美食、景點、秘境，邀請國人朋友多來桃園旅遊。

鄭市長說，在疫情穩定、逐漸解封之後，觀光人潮已經逐漸回籠，桃園推出「加倍愛桃園」景點買1送1、民宿特色行程1+1優惠、「相揪來桃園」團體旅遊補助等專案，獲得很大迴響，吸引旅客回流。目前尚有許多旅宿業者支援防疫旅館，因此住房量能有限，在未來旅館房間數量較為寬裕後，桃園將再推出下一波觀光優惠，創造國旅商機。

觀旅局長楊勝評表示，15條「金牌好遊最佳遊程」分別由台北國際聯合旅行社、新聯華國際旅行社、皇朝國際旅行社、易飛網旅行社、僑益旅行社、東南旅行社、宏振旅行社、晴天國際旅行社、新聯華國際旅行社、永欽旅行社、放肆旅行社、東南旅行社、皇朝國際旅行社、大創亞旅行社、晴天國際旅行社獲得，3條「金牌好遊人氣最旺」遊程則皆由雄獅旅行社獲得。

楊局長說，獲獎遊程內容豐富，例如：「青春品味」的偽出國之旅帶你一秒到日本；「樂活慢遊」則是走訪百年樟之細路，體驗先民生活的遊程；「親子同遊」邀請親子體驗農村焢窯及沿海牽罟，或是到觀光工廠感受手作樂趣。所有遊程詳情請見：https://reurl.cc/82g4jM，歡迎民眾上網預訂。