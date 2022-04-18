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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不只信義！北市明增2行政區辦「確診居家照護」　關懷包內容曝光

記者袁茵／台北報導

台北市18日從信義區先試辦確診居家照護計畫，台北市長柯文哲18日說明，首日已有3個確診個案加入居家照護，並預計於19日加開中正、大同區的居家照護試辦；台北市副市長黃珊珊也公布關懷包內容，包括乾糧、溫度計和垃圾袋與關懷中心服務事項。

台北市政府18日下午召開防疫記者會，因為柯文哲、黃珊珊等人被匡列居家隔離，因此採視訊直播方式進行。柯文哲表示，因應台北市確診人數增加速度快，所以今天在信義區試辦確診居家照護，一開始選擇年輕人，最好是一人一戶或有單獨衛浴設備，加上身體狀況良好者，並排除洗腎、懷孕或長者。

柯文哲提及，信義區試辦首日，已經有3例確診個案採居家照護，預計19日開放中正區、大同區的居家照護計畫，目前中央未公布確診者在家照顧標準流程，但台北市已經不能等待，必須先做準備，不然會超過防疫專責旅館房間數，「今天信義區先上，明天換中正、大同區，看確診增加速度來決定，且戰且走。」

而黃珊珊也公布居家照護的關懷包內容，因為擔心生活物資碰到困難，所以居家照護者會取得關懷包，內容包括乾糧泡麵、餅乾等，可讓民眾暫時充飢，另外還有溫度計、垃圾袋，以及一張關懷中心服務事項，會寫著垃圾清運與清消等答案。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市疫情記者會。（圖／台北市政府提供）

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