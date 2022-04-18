iPhone 14 Pro 螢幕更寬？　兩項設計改變視覺效果放大

▲iPhone 14 Pro新設計比教。（圖／@ianzelbo）

記者陳俐穎／綜合報導

綜合目前傳聞來看，iPhone 14 Pro有很大的機率將改為「驚嘆號」挖孔螢幕，不過目前還不確定挖孔的效果如何，目前科技爆料客@ianzelbo也發布了推測圖，從圖中看來，蘋果做出的挖孔效果與大家期待的類似安卓的超小占地面積不符。

@ianzelbo 在推特上發布最新的iPhone 14 Pro效果圖，同時還與iPhone 13 Pro做了個對比。從圖片中可以看到，iPhone 14 Pro 雖然採用了挖孔，但「驚嘆號」挖孔的面積非常大，相比小瀏海並沒有太大優勢。

而且這兩個孔是作為一個「組合」居中放置，若單獨來看兩者都不居中，會造成視覺上不對稱的效果，可能會讓許多人覺得不自在。不過從圖片上來看，iPhone 14 Pro的四周邊框收窄，先前訊息表示，iPhone 14 Pro 螢幕的四周邊框預計比前一代縮窄20％，再加上採用挖孔營幕後，上邊框完整，因此視覺上可能會覺得變寬一些。

至於外觀其他設計上，與前代相比並沒有特別大的改變，依然是直角邊框加上後置三主鏡頭的設計，機身材質應該依然是亮面不銹鋼材質。