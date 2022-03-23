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iPhone 14 Pro系列最新圖透出爐　機身更厚、鏡頭更大

▲iPhone 14 Pro圖透。（圖／Max Weinbach推特）

▲iPhone 14 Pro圖透。（圖／Max Weinbach推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果每年的秋季發表會都會發布新的iPhone手機，而雖然距離9月還有一段時間，不過相關的圖透也陸續曝光，科技爆料客Max Weinbach也分享iPhone 14 Pro和‌iPhone 14 Pro‌ Max的相關設計示意圖，從圖中可以看出，iPhone 14 pro系列可能具有更突出的鏡頭模組和更厚的機身。

此次圖透提供iPhone 14的一些具體參數，根據示意圖，‌iPhone 14 Pro‌ Max的寬度為77.58毫米，略小於iPhone 13 Pro Max的78.1毫米。高度幾乎與‌13 Pro‌ Max相同，分別為160.7毫米和160.8毫米。厚度方面，‌iPhone 14 Pro‌ Max的厚度為7.85毫米，比當前的iPhone厚，後者僅為7.65毫米。

而在相機模組上，iPhone 13系列相較於前一代已經有明顯的擴大，而iPhone 14預計也會延續這種趨勢。目前iPhone 13 Pro Max上的鏡頭凸起為3.60毫米。而根據Weinbach分享的iPhone 14 Pro‌ Max參數圖，2022款iPhone‌ Pro系列上的鏡頭凸起將有4.17毫米。‌‌

此外，先前也有傳言稱，蘋果將在2022年的高端iPhone上移除瀏海，轉而採用藥丸形+圓形切口，類似一個驚嘆號設計。天風國際分析師郭明錤也曾表示，只有iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才搭載A16仿生晶片，而其餘兩款iPhone 14‌將繼續採用A15晶片。

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