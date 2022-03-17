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iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自91mobiles）

▲iPhone 14 Pro渲染圖，紅框處為瀏海改為驚嘆號設計。（圖／取自91mobiles）

記者陳俐穎／綜合報導

目前已經有很多關於今年蘋果旗艦機iPhone 14的相關訊息流出，外媒91Mobiles也發布了最新的iPhone 14 Pro渲染圖，報導指出，這是業界人士提供的設計圖，外觀看起來與iPhone 13接近，背後有個大鏡頭模組。

從圖中可以看到，這裡最大的變化是移除了 iPhone 14 Pro 設計正面的瀏海，改為藥丸 + 打孔的設計，消除目前位於瀏海內的死角。喇叭嵌入到頂部邊框中，就像 iPhone 13 的設計一樣。

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自91mobiles）

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自91mobiles）

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自91mobiles）

▲iPhone 14 Pro渲染圖，外觀設計與iPhone 13系列類似。（圖／取自91mobiles）

這次公開的圖片並沒有先前流出的圖片一樣有顯著變化。科技爆料客 Jon Prosser 此前曾報導稱，iPhone 14 將採用與 iPhone 4 類似的設計，帶有圓形音量按鈕且沒有鏡頭凸起。彭博社的Mark Gurman 還報導稱，iPhone 14 將帶來「徹底的重新設計」。

外媒9to5mac指出，這類採用 CAD 設計的圖片，對於不影響機殼貼合度的手機殼的設計細節，可能會不準確。例如，有傳言指出蘋果將在今年取消 SIM 卡插槽，但iPhone 14 Pro 是否有 SIM 卡插槽不會影響手機殼製造商，因此無法從圖片中對此點進行確認。

另一方面，瀏海變化確實會影響手機殼製造商，尤其影響螢幕保護貼廠商，因此認為此類細節是準確的。

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