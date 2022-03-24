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iPhone 14規格新爆料　採用改版舊晶片、799美元起售

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自Phonearena）

▲iPhone 14渲染圖。（圖／取自Phonearena）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果將於9月份發布最新的iPhone 14系列，天風國際分析師郭明錤表示，只有iPhone 14 Pro 和 Pro Max 將採用新的晶片組，常規型號將採用 A15晶片，目前剛發售的 iPhone SE 3 也是採用這個晶片。根據外媒報導指出，機種價格將會上漲。起售價為799美元，預計Pro系列為1099美元起跳。

在 2013 年時，蘋果也曾經在同個系列中採用不同的晶片，當時 iPhone 5S 由 A7 推動，而價格更實惠的 iPhone 5C 則採用了較舊的 A6 晶片。而目前的旗艦機iPhone 13系列也有類似的狀況ˋ， Pro系列 的 A15 晶片具有五核 GPU，而普通型號則具有四核 GPU。

外媒Phonearena報導，蘋果正在努力製造所有 A16 和 M2 晶片。希望完全脫離英特爾製造的晶片，這代表現在不僅為手機和平板電腦製造晶片，還為其電腦製造晶片。這兩款未宣布的晶片都將使用台積電的 4nm 製程製造，由於產能有限，推測蘋果決定優先考慮 M2，這就是蘋果只為 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 製造新晶片的原因。

為避免遭批評使用舊晶片，蘋果將針對採用5奈米製程的A15晶片，稍作修改，重新命名為 A16晶片。

至於比 A16 更快、更節能的晶片，將被稱為 A16 Pro，將為6.1吋 iPhone 14 Pro和6.7吋 Pro Max 提供動力。

此舉將使蘋果能夠降低成本。由於 mini 不會回歸，現在產品線的起價為 799 美元， Max 版本預計要貴 100 美元，Pro 也預計會更貴。估計iPhone 14 Max 售價 899 美元，14 Pro 售價 1,099 美元。

外媒認為，這顯然是因為蘋果希望保持 Pro 和非 Pro 型號之間 200 美元的價格差異，如果 Max 要多花 100 美元，那麼 Pro 不太可能像現在這樣以 999 美元起價。

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