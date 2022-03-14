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iPhone 14傳有重大變革　郭明錤：僅Pro機型搭載A16新晶片

▲分析師表示，iPhone 14將僅有Pro機型會採用新處理器。（圖／取自appleinsider）

▲分析師表示，iPhone 14將僅有Pro機型會採用新處理器。（圖／取自appleinsider）

記者陳俐穎／綜合報導

在iPhone SE3發表完後，蘋果今年最值得期待的新品當然就是iPhone 14系列，而天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14系列可能會在型號之間引入重大規格差異，Pro 型號升級到 A16 晶片，而非 Pro 版本保留在 A15 晶片。

過去iPhone全系列都搭載最新的處理器，會在其他的規格上做出各版本差異，包含尺寸、材料與相機功能等，不過今年可能會有新的變化出現。

天風國際分析師郭明錤在推特表明，蘋果將繼續進行年度晶片升級，但僅限於 Pro 機型。推文中說明，只有兩個 Pro 型號會升級到 A16 處理器，而非 Pro 版本將仍然採用 A15。

此外，雖然郭明錤認為所有型號都將配備 6GB RAM，但 Pro 型號將使用 LPDDR5，而非 Pro 型號將使用 LPDDR 4X。LPDDR5 通常具有比 LPDDR4X 更高的數據速率，並且節能約 30%。

郭明錤在另一條推文忠也表示，蘋果將改變 2022 年系列的命名約定和尺寸。雖然 Pro 型號將是「iPhone 14 Pro」和「iPhone 14 Pro Max」，但非 Pro 型號將被稱為「iPhone 14」和「iPhone 14 Max」。iPhone 14為 6.1 吋，iPhone 14 Max 版本為 6.7 吋。

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