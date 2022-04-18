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社會 社會焦點 保障人權

騎機車兜風逾百公里逆衝台61線　警驚險救下新竹男送他回家

▲憂鬱男新竹的家屬接獲警方通知，趕來雲林接回弟弟並向警方頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憂鬱男新竹的家屬接獲警方通知，趕來雲林接回弟弟並向警方頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局日前獲報，台61線快速道路處出現一名男子騎機車逆向行駛，警員沿路找尋發現男後將其攔停並安全引導離開危險區。警員將這名一語不發的男子帶返派出所後，為其膝蓋傷口擦藥，男子才緩緩道出因心情不佳才會盲目騎上快速道路，而新竹的家屬找尋已久，接獲警方通知趕來接回並頻頻道謝。

台西警分局說明，獲報後由台西派出所巡佐蔡聰明、警員張益修、丁祥益前往處理，發現他時，男子身邊不時有大型車輛經過相當危險，警員立即將他引導至路肩，由警車在後一路保護他騎下平面道路，員警發現男子手腳均有擦傷立即載他至警所休息。員警細心的為他擦藥，過程中他不發一語感覺神情落寞，不願告知姓名及居住所以及如何受傷。

▲憂鬱男新竹的家屬接獲警方通知，趕來雲林接回弟弟並向警方頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員警細心的為他擦藥，過程中他不發一語感覺神情落寞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

巡佐蔡聰明端上茶水讓他解渴，請他在所內休息並在一旁陪伴，過了約20分鐘，60歲的陳男才緩緩開口說話，他表示，自己住在新竹，因心情不佳騎著機車外出兜風散心，早上出門時並未設定目的地，只是隨意四處走走，當他回過神時才發現竟騎上快速道路來到雲林台西，看著身旁大車呼嘯而過內心相當害怕，還好警察及時趕到他才安心。

陳男告知警方身份後，由警方通知新竹的家人前來接回，陳男的哥哥看到弟弟安然無恙終於鬆了一口氣，向警方表示，陳男平時精神狀況不穩，有服用抗憂鬱藥物的習慣，當天返家未看到弟弟心中就很著急，四處找人，當接到警察報平安的電話終於鬆了一口氣，他們相當感謝警察幫忙安置，才免憾事發生。

台西警分局長黃念生表示，民眾騎機車外出要注意標誌、標線，萬一誤上快速道路不要驚慌，請尋找最近的出口駛出快速道路，切勿緊急煞車、原地迴轉等行為，這樣的行為會讓騎士與其他用路人陷入危險狀況，逆向行駛更是要不得。

▲憂鬱男新竹的家屬接獲警方通知，趕來雲林接回弟弟並向警方頻頻道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局獲報有機車其上快速道路後，由台西派出所巡佐蔡聰明、警員張益修、丁祥益前往處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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