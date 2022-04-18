KTV馬拉松！高雄確診者自嘲「我知道紅了啊」　隔1天急刪紀念文

▲高雄市府公布確診足跡，有確診者連續4天都跑去KTV。（圖／高雄市政府）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市17日新增34例本土個案，其中案32384的足跡引起議論，因為6天足跡當中，有4天都前往KTV報到，讓網友直呼「怎麼那麼能唱？」就有人今（18）日發現，IG上有一名長髮妹自稱是「KTV馬拉松」的確診者，發文自嘲「我知道我紅了啊！」還貼出報導畫面，「紀念一下」自己上新聞。

長髮妹17日前後發文，先是貼出一張自拍照，「咁！你們不要在（應為：再）笑我吼！我知道我紅了啊！第三天紀念一下」，並hashtag「#確診」、「#ktv馬拉松」。另外一篇文則是截下報導畫面，「紀念一下，人生難忘回憶……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長髮妹PO自拍照，還下hashtag「#確診」、「#ktv馬拉松」。（圖／翻攝自IG）

貼文底下則有人慰問她，「保重呀！」「多休息」、「早日康復」，還有網友直笑「出名了」，甚至有留言邀她「等疫情緩解再來馬拉松式唱歌。」不過在下午2點左右，長髮妹突然將兩篇貼文刪除，目前已經找不到「紀念」文章。

本站17日報導《高雄確診者狂唱猛唱！足跡連4天「KTV報到」 釣出本尊回應》，案32384、案34516在9日至11日之間馬拉松式唱歌，案32384更是6天內連續去了4間不同的KTV唱歌，讓網友紛紛熱論，「是在開演唱會嗎」、「羨慕32384唱四天歌」、「一個禮拜唱四天」、「32384嗓子都不會啞捏，快教教歌手們」、「32384是不是在開巡迴演唱會？」

對此，也有一名女網友出面回應，案32384是她的朋友，原先在台北工作，因為休假回高雄，所以一同出門歡唱。馬拉松式唱歌當天是去找朋友，後來時間到了，就換另一間唱，真正目的並非唱歌，而是聚會、喝酒。