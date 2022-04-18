準備好了！高雄市居家醫療啟動　醫師公會理事長曝防疫現況

▲高雄市醫師公會理事長朱光興。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖／高雄報導

因應國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市長陳其邁16日召開防疫記者會宣布「居家醫療照護」相關計畫說明。高雄市醫師公會朱光興理事長、高雄榮民總醫院林曜祥院長、阮綜合醫院陳鴻曜院長等專家均出席與會。朱光興表示，「對抗這次的新冠肺炎病毒，高雄市的基層醫師們，準備好了。」

高雄市「居家醫療照護」計畫將於18日正式啟動，秉持「全人照護」以及「分級醫療」兩大原則。高雄市醫師公會表示「全人照護」就是只要市民確診,市府將立刻指派診所專責醫師多次評估介入，從預防診治到完整醫療處置，由第一線基層診所醫護提供生理和心理照顧。「分級醫療」是輕重症分流，以保留不同等級醫療量能，確保病人獲得即時和適切照護。

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▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫請大家不要害怕病毒，基層診所醫師都準備好了 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市居家照護中心已經成立，分成醫療照護中心，由居家醫療團隊與專責診所負責，在18日開始提供居隔中陰轉陽患者居家關懷的全人照護。另外從農暦春節開始，高雄市總計1111家基層診所免費提供篩試劑，覆蓋率為91%！陳其邁市長表示，染疫並不可怕，盼籍由擴大篩檢，亦能有效阻斷傳播，降低對醫療量能之衝擊。

朱光興表示：「高雄市居家醫療照護計畫主要由基層診所負責，不僅提供關懷市民的身心健康、提供即時分析與照護，承如市長所說99.5%為輕症」。厝邊的醫生，甲你健康顧條條！高雄市的基層診所準備好了，請各位市民放心！

▲厝邊的醫生，甲你健康顧條條 。（圖／記者吳奕靖攝）

