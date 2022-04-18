　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準備好了！高雄市居家醫療啟動　醫師公會理事長曝防疫現況

▲高雄市醫師公會理事長朱光興。（圖／高雄市政府）

▲高雄市醫師公會理事長朱光興。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖／高雄報導

因應國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市長陳其邁16日召開防疫記者會宣布「居家醫療照護」相關計畫說明。高雄市醫師公會朱光興理事長、高雄榮民總醫院林曜祥院長、阮綜合醫院陳鴻曜院長等專家均出席與會。朱光興表示，「對抗這次的新冠肺炎病毒，高雄市的基層醫師們，準備好了。」

高雄市「居家醫療照護」計畫將於18日正式啟動，秉持「全人照護」以及「分級醫療」兩大原則。高雄市醫師公會表示「全人照護」就是只要市民確診,市府將立刻指派診所專責醫師多次評估介入，從預防診治到完整醫療處置，由第一線基層診所醫護提供生理和心理照顧。「分級醫療」是輕重症分流，以保留不同等級醫療量能，確保病人獲得即時和適切照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示冬天容易有腸胃炎，呼籲大家要適量飲食 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫請大家不要害怕病毒，基層診所醫師都準備好了 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市居家照護中心已經成立，分成醫療照護中心，由居家醫療團隊與專責診所負責，在18日開始提供居隔中陰轉陽患者居家關懷的全人照護。另外從農暦春節開始，高雄市總計1111家基層診所免費提供篩試劑，覆蓋率為91%！陳其邁市長表示，染疫並不可怕，盼籍由擴大篩檢，亦能有效阻斷傳播，降低對醫療量能之衝擊。

朱光興表示：「高雄市居家醫療照護計畫主要由基層診所負責，不僅提供關懷市民的身心健康、提供即時分析與照護，承如市長所說99.5%為輕症」。厝邊的醫生，甲你健康顧條條！高雄市的基層診所準備好了，請各位市民放心！

▲高雄市基層診所準備好了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲厝邊的醫生，甲你健康顧條條 。（圖／記者吳奕靖攝）
 

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列　快篩結果出爐
快訊／統一獅抗議遭驅逐　中職懲處出爐
南韓今全面解封！確診免隔離　一般診所看病
新竹市加入輕症居家照護　陳時中：有6縣市已實際上路
輕症解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　1類人不適用
快訊／《小明星大跟班》來賓確診！　吳宗憲、Sandy今做PC
快訊／增1例「中症」！　60多歲男打滿3劑仍中鏢
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
快訊／本土+1390「再創新高」　連4日破千
LIVE／確診恐持續破千例　陳時中最新說明
郭俊佑道歉！　認了丟頭盔「行為很不應該」
醫警告「3壞習慣＝重症危險因子」：一沾上去，沒完沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

陳時中曝兒童疫苗採購困境：輝瑞無亞洲銷售權　民間有一直協助

新竹市加入輕症居家照護！　陳時中：有6縣市已實際上路

輕症確診解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　這類人不適用

獨／大甲媽的神蹟他超有感　無懼疫情業績翻倍！加碼50萬贈金牌　

增1例「中症」！60多歲男打滿3劑仍中鏢　本土中重症累積47例

快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

陳時中曝兒童疫苗採購困境：輝瑞無亞洲銷售權　民間有一直協助

新竹市加入輕症居家照護！　陳時中：有6縣市已實際上路

輕症確診解隔條件放寬！發病4日內「二採陰」得解隔　這類人不適用

獨／大甲媽的神蹟他超有感　無懼疫情業績翻倍！加碼50萬贈金牌　

增1例「中症」！60多歲男打滿3劑仍中鏢　本土中重症累積47例

快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」

《更生保護工作指引》新書發表　樹立服務SOP

汽機車零配件展及車用電子展　4月20至23日展出驅動產業新趨勢

大陸動力電池商集體越洋建廠　看中歐美用技術換市場

楊千霈親自敲通告　陳零九鬆口吐「確診心聲」

竹縣+13！分佈竹北及新豐　新增職場傳播鏈5例…43足跡曝光

王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

17歲浪貓遊蕩《冰與火》君臨城前　萬人請命管理處：不要趕走牠

輕症解隔條件再放寬！　居家照護滿10天「免快篩」就可解隔

快訊／吳姍儒接觸確診者被匡列！曝「身體2大症狀」　快篩結果揭曉

評估全台20%人口染疫　陳時中：已備70萬份藥物夠用

生活熱門新聞

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

連4日破千！本土+1390「再創新高」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

北市敦化、仁愛國小臨時停課到4／25　家長怨：才剛送到校就要接回

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

更多熱門

相關新聞

LIVE／新增確診恐持續破千例　陳時中最新說明

LIVE／新增確診恐持續破千例　陳時中最新說明

本土病例連3天破千例，有專家預言，今日確診數恐怕比前幾天更多。衛福部長陳時中上午在立法院衛環委員會備詢時表示，快篩實名制有望於5月初上路，將朝著每人買5支的方向，每支價格在100元以內的目標進行。有關疫情變化與防疫作為，待指揮官陳時中於記者會中說明。

即／全中運輕艇賽事疑有選手確診！龍舟賽暫停一天

即／全中運輕艇賽事疑有選手確診！龍舟賽暫停一天

白宮專家：群體免疫概念恐不適用新冠

白宮專家：群體免疫概念恐不適用新冠

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫防疫政策屏東疫苗禁台令金門台灣防疫防疫政策高雄確診足跡台灣燈會陳其邁潘炤穎

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面