高雄確診者狂唱猛唱！足跡連4天「KTV報到」　釣出本尊回應

▲高雄市府公布確診足跡，其中有位確診者連續4天前往KTV。（圖／高雄市政府）



記者柯振中／綜合報導

高雄市17日新增34例本土個案，其中案32,384、案34,516的足跡引起熱烈討論，公布的6天足跡當中，有4天前往KTV報到，讓網友好奇「怎麼那麼能唱」。對此，本人疑似也出面回應了。

高雄市防疫指揮中心17日公布，新增34例本土個案，其中案32,384、案34,516在9日至11日之間，馬拉松式唱歌，案32,384更是6天內連續去了4間不同的KTV唱歌，就連高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也說，KTV屬於高風險場所，接觸風險相當高，民眾要特別留意。

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▼高雄2確診者狂唱猛唱，足跡引起熱議，本尊出面回應。（圖／高雄市政府提供）



不斷唱歌的足跡曝光後，引起熱烈網路討論，不少網友好奇詢問，「是在開演唱會嗎」、「羨慕32,384唱四天歌」、「一個禮拜唱四天」、「32,384嗓子都不會啞捏，快教教歌手們」、「32,384是不是在開巡迴演唱會？」

對此，也有一名女網友出面回應，這位「案32,384」是她的朋友，原先在台北工作，因為休假回高雄，所以一同出門歡唱，馬拉松式唱歌當天，是去找朋友，後來時間到了，就換另一間唱，真正目的並非唱歌，而是聚會、喝酒。

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