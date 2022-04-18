2歲童重症嚇壞家長！醫警告1現象「就該小心」：意識不清很嚴重了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內日前出現首起幼童確診重症案例，讓家長們憂心忡忡，繼指揮中心列出4大警示症狀後，小兒專科醫師王韋力則進一步提醒，幼兒的意識狀態不易評估，可能發高燒了仍活蹦亂跳，所以當出現1種情況時，就得特別注意了。

王韋力醫師日前在臉書提到，國內首例兒童重症案，出現急性腦膜炎併多重器官異常，讓不少家長很緊張，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞就提出4大警示症狀，給爸媽們參考，「但威力醫師補充一下，有些幼兒的意識狀態不容易評估，所以兒科醫師常常會以『活力下降』，作為意識變化的參考依據。」

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王醫師直言，很多家長應該都有經驗，有些孩子明明燒到39度以上，還是活蹦亂跳；另外，醫生們也經常碰到腦炎或腦膜炎的兒童，覺得他們活力不好，但家長會疑惑地回，「可是我覺得他沒有意識不清耶！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／市府提供）

類似情況讓他不禁搖頭，「等到真的意識不清，通常都非常嚴重了啊！這也是很多家長常見的迷思，給大家參考。」最後，王醫師也再次強調，兒童活動力下降就要小心，應該至少先就近給兒科醫師檢查。

指揮中心公布的【4大警示症狀】

1.喉嚨痛

2.流鼻水／鼻塞

3.咳嗽

4.發燒

【警示徵兆】

1.喘／呼吸困難

2.持續胸痛／胸悶

3.意識不清／抽搐

4.皮膚／嘴唇／指甲床發青

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