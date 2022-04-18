全台本土破千新北「不公布足跡」　市民怒灌臉書：我們真可憐

▲全台疫情延燒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／新北報導

台灣本土新增確診連日破千例，分布中縣市仍以新北市最多。不過，新北市府宣布，目前社區感染已經呈現多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡，記者會時間也不會天天召開，引來市民不滿，直言最多染疫數，但卻是最少資訊量，「我們真可憐」。

新北市府宣布，自18日起疫情說明會調整為每週一、三、五，會視疫情狀況彈性機動調整說明會時間並提早說明，至於足跡則不再公布，現在已啟動輕症居家照護計畫，而所有防疫工作仍將持續進行。

不少新北市民到新北市府「我的新北市」臉書批評，「這是什麼政府知的權力都沒有」、「還我足跡」、「你們這樣完全只是擺爛...」、「新北市民真的可憐」、「安居樂業新北市（X）處處危機地雷市（O）」。

衛生局指出，足跡不代表只有哪裡有風險，從個案發病、確診到公布都已經過數天，應該要處處都有防疫意識，並強調政府疫調匡列等工作也仍進行。

中央流行疫情指揮中心公布18日新增1480例本土個案，再創歷史新高，其中本土個案佔1390例、境外移入90例，分布19縣市，以新北500例最多。



▲新北市民要求公布足跡。（圖／翻攝新北市府臉書）