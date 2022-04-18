阿嬤騎電動車上課半路「刁車」　台中警全套服務揪甘心

▲吳姓婦人騎乘電動車半途沒電，向員警求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民80歲吳姓婦人，14日上午騎乘電動代步車參加預防失能課程，途中卻電力用鑿「刁車」在半路，婦人遂向附近員警求助，台中市第三警分局員警將她帶回其住處拿取充電工具，還帶著她前往上課處知會老師，吳婦不禁感動直呼「有警察真好。」

台中市第三警分局表示，勤工派出所警員廖先清、楊舒婷14日至南區復興路一段的銀行巡簽時，發現路旁有位婦人停下電動代步車向他們招手，詢問後得知，原來吳婦和鄰居一起參加「預防及延緩失能課程」，前一天上課由鄰居帶著她順利前往，因為路線簡單，路程也不過3公里，當天早上她便自行騎乘代步車前去上課，沒想到途中卻走錯方向，一騎就是將近2個小時。

未料，等到吳婦發現自己走錯了路，身在烏日區才趕緊回頭，但走沒多久，就聽到代步車發出電力用鑿的提示聲，眼看住家還有一大段距離，自己出門也沒有帶著手機，無法求助，第一次碰到「刁車」的她實在不知如何是好，見到附近出現員警，不由得喜出望外趕緊上前求助。

員警了解後，二話不說帶著吳姓婦人返回東區住家拿取充電工具，也帶著她至上課地點向老師解釋會延遲抵達的原因，避免老師及鄰居擔心，沿途更為她邊走邊指引前往路徑，提醒轉彎處有超商等重要路標，避免其下次再度迷路。吳姓婦人說，自己過去也曾騎著代步車來回烏日區，早上出門前還特地為車子充飽電，可能是充電線沒有放好，才會有這次的意外，對於附近民眾熱心借電及員警的積極協助，都感到好暖心。

警方提醒，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全。另呼籲使用電動代步車的民眾，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。