月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

▲女網友好奇詢問，「大家存款有多少敢裸辭？」（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

多數上班族規劃轉職時，通常會等到新工作有著落後，才遞出辭呈。一名女網友表示，最近對於工作感到迷茫，身心壓力大，開始思考是否要轉換跑道，「想問大家存款有多少會毅然決然辭職呢？」貼文一出，網友們立刻點破關鍵，紛紛勸她別貿然離職。

原PO在PTT八卦板以「大家存款有多少敢裸辭？」為題發問，她表示，自己飽受工作壓力所苦，已經嚴重到影響身體健康，「到職七個多月腸胃炎上吐下瀉五次」。她也透露自己每月的固定開銷讓網友評斷，「假設一個月花費是房貸一萬五、養車一萬、孝親費一萬、生活費一萬，想問大家存款有多少會毅然決然辭職呢？」

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貼文一出，立刻引發熱議，「200萬，去年4月1日辭職了」、「2000萬」、「至少要3000（萬）」、「7個月還沒適應，乾脆直接離開吧」、「忘了交通、食、保險、稅、健康...等的花費了嗎？」

不少人認真替原PO分析，「至少抓六個月加應急10萬，6*4.5+10=37萬，要更保險一點就抓1年半，18*4.5+10=91萬」、「五萬元開銷，基本上100萬裸辭比較保險」、「4.5萬開銷加你個人，一個月保守要有10萬可以用，一年就120萬，那你至少要1200萬並且年投報要能穩定超過10-15%去抵銷通膨」。

▲網友們紛紛替原PO分析，也有不少人勸她別浪費錢養車。（圖／翻攝自PTT）

底下也有許多網友建議原PO「把車賣掉」才是上策，「車賣了、孝親不要給，現省2萬」、「沒錢不要買車，買車容易養車難」、「車子賣掉啊，還可以拿錢來花」、「沒工作就不用養車了」。不過也有較保守的人直言裸辭不是好選擇，「你這支出感覺還蠻多的，先不要」、「找到工作再辭吧」、「被動收入要能負擔支出啊」、「看被動收入，不要看存款」。