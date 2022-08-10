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社會 社會焦點 保障人權

北車旁驚藏「豬仔寮」！「10天18萬薪」淪帳戶肉票　3人遭4煞囚禁

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局接獲有民眾被詐騙集團囚禁，鑑於詐騙台人賣到柬、緬事件頻傳，北市警方也不敢大意，立刻派出警員前往民眾告知地點查看，果然發現在一處民宅有2男1女被控制行動，立刻將現場的4名看管人員帶回偵訊。

警方調查，被囚禁在北市大同區太原路一處民宅的41歲李男、45歲許男以及27歲的徐女，因在網路上看到求職廣告，廣告宣稱「工作一期18萬，吃住公司負責，只要你來公司，先給2萬薪水，徵的就是你，加LINE聯絡」。

▲▼有3人被高薪吸引前往求職，卻被扣證件、存摺，還囚禁在大同區一處民宅。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲有3人被高薪吸引前往求職，卻被扣證件、存摺，還囚禁在大同區一處民宅。（圖／記者邱中岳翻攝）

3人加入群組後被要求開通網路銀行以及約定帳戶，並帶著存摺與對方碰面，但是一碰面就被當成豬仔強制入住一間民宅，由25歲的張男、18歲的林男、葉男以及22歲的顏男輪番看管。

警方獲悉後立刻前往救人，順利將被囚5天的3人救出，也立刻將現場負責控制行動的3人帶回派出所偵訊，訊後依妨害自由、詐欺以及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲▼有3人被高薪吸引前往求職，卻被扣證件、存摺，還囚禁在大同區一處民宅。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方獲悉有民眾被囚禁，前往營救出3人後再逮捕現場看管的4人。（圖／記者邱中岳翻攝）

大同分局呼籲民眾，近期典型「假應徵工作詐財」詐騙手法已引起關注，詐騙集團利用民眾無工作經驗可及疫情期間工作不好找等心態，在網路上刊登高薪待遇吸引民眾應徵。

求職的非法詐騙案件頻傳，求職者切勿受高薪誘惑，並對那些「號稱高薪卻不合常理」的求職條件保持戒心，以利維護自身安全。

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