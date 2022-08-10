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她接約聘工作崩潰「每天都想辭職」！過來人搖頭曝關鍵1點

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO先前面試都不順利。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者朱祖儀／綜合報導

找工作應該仔細考慮，免得日後後悔。一名女網友表示，先前好不容易才面試上一間外商公司的約聘工作，因為急著想就業，因此沒考慮到這工作的缺點就去上班了，結果進去後才發現處處低人一等，且沒有公司福利，「每天都好想離職」，因此勸大家別當約聘人員。但不少人看完後，都認為是運氣問題。

原PO在「Dcard」發文表示，去年放手裸辭之後，起初找工作不太順利，經過一番波折才面試上一間外商公司的約聘工作，由於當時她想要盡快就業，所以沒有考慮到太多約聘的缺點，就直接進到公司上班了。

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不過工作之後，原PO發現自己處處低人一等，不僅職稱是NE （non employee），識別證也沒有公司名稱，同事介紹時還會一直強調「這是我們家約聘」。她也說，雖然工作只是約聘，但還是一份責任制工作，老闆也經常會給新任務，導致她無法準時下班，「可以報加班，偶爾休假也要做事，沒有任何公司福利，就是一切按照勞基法」。

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO抱怨約聘工作。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO表示，幾個月前老闆詢問是否要再續約1年，基本工作和福利都沒有調整，但她還是答應了，結果現在無時無刻都在後悔，感嘆「我應該認真點找工作，而不是答應這個沒什麼未來性的工作」，也說雖然可能可以轉正，但機會不多，「都老大不小還在做約聘，我自己覺得很丟臉」、「每天都好想辭職啊」。

不少人看到後紛紛表示，「老闆問你續約時你就可跟他談轉正了，不要就直接找新工作了，職稱是non employee看了好不開心哦」、「沒錯！我之前也是這樣，而且年終還不能跟正式員工一起坐和參與抽獎」、「約聘就是正職不想做的，可以丟包給約聘，約聘還不能拒絕公司主管」、「我最一開始也是約聘，在約到時要記得談談轉正的機會，或是談談加薪彌補正職有的福利，有提有機會！不然就邊面試其他新工作～加油」。

但也有人認為不是約聘的問題，找工作其實很看運氣，「在大公司當約聘，三節年終加班費都有，薪水不錯也不用扛責任，缺點可能就不能累積年資跟沒有穩定性？但就短期來說蠻滿意這份工作的～約聘也沒有不好，認清自己想要的比較重要」、「有朋友科大財經系夜間部，在外商當約聘，不需要打卡上下班，事情專案時間內忙完就可以，每年也有調薪，只是沒有獎金，但他年薪有保14個月無額外分紅，這樣還是有年收80萬，最重要的是因為不用打卡，平常10點上班、3點下班，有時候想wfh，一整週只進公司兩天也可以，我超羨慕的…，這樣很容易進修跟做副業」、「我覺得很吃運氣欸，我有朋友一開始派遣到外商公司，有識別證、好同事、照常上下班，但確實沒什麼福利之類的，然後主管看她表現優良，最近轉正了」。

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