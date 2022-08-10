「35歲友人存1000萬」他自嘆像窮鬼　網一面倒給3字：95%人都一樣

▲聽到友人存款千萬，原PO好羨慕。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「覺得我的人生好魯蛇...」一名網友透露，意外得知好友存款有千萬，讓他羨慕之餘，認為自己每天賣命加班，卻過得像窮鬼一樣，因此他好奇拋問「想知道現在35歲...有人存到快1000萬的嗎？」文章曝光後，網友攤開現實面直呼，「95%的人其實跟你一樣，不用太難過」、「平常心不用想太多，不要負債就好」。

一名網友在臉書《存錢公社》哀號，最近無意間聽到，身旁友人存款有1000萬元，頓時讓他心裡難受，「我整個覺得我的人生好魯蛇，像個窮鬼一樣。」

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對此，原PO困惑求問「想知道現在35歲，每天認真上班，存款有多少？有人存到快1000萬的嗎？」

文章曝光後，網友笑虧「900萬是遺產」、「中統一發票」、「存款有1000萬，十之八九都不是存款來的，及早投資理財，現在也不嫌晚」、「我只覺得他很傻，錢不露白，何必說呢」、「認真上班跟存款是兩回事情」、「也有人34歲還0存款，35歲就繼承了5000萬，所以不用想太多啦」、「一般上班只存錢不投資絕對是存不到的，除非中樂透或是家裡有遺產」、「我也有朋友伸手跟爸媽要的，比我一年賺的還要多」。

另一派網友則勵志分享，「我22歲同事，2年存100萬」、「上次遇到一個年輕的外送員，每天跑12-14小時，月薪高達6-8萬元，拚命工作的令人感動」、「今年剛到40歲，總現金六年前破千，不加一間繳清的房子，努力賺省著花就會有，還養著三隻小鬼」。

不過留言串中，多數網友一面倒給3個字，「『不負債』已經就知足了」、「我36歲已婚2個小孩，存款常常只有幾千塊，努力開源節流，但常常存幾個月的錢，在一次意外開銷後就瞬間沒了，然後又要重來」、「95%的人其實跟你一樣，不用太難過」、「存到1000萬還要養小孩，還要買房，能剩多少？現在經濟通膨，物價提高，所以只能繼續再努力些，平常心不用想太多，不要負債就好」。

▼網友熱議。（圖／翻攝存錢公社）

