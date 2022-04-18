大甲媽回鑾　深夜11點40分抵鎮瀾宮安座

▲媽祖轎鑾由顏清標父子扶轎。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

為期9天8夜的大甲媽遶境活動17日畫下句點。今年大甲鎮瀾宮媽祖起駕，僅花約120秒就通過廟埕，創下歷年最快速度，雖遶境隊伍經過彰化時發生統促黨涉嫌搶轎事件，經警方嚴密執法，後續幾天均沒再發生衝突情事。今日晚間11時許，信徒高喊「進喔！」，由台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標，將副爐媽、湄洲媽、正爐媽神龕請出鑾轎，並依序扶進廟內完成安座。

大甲媽遶境進香於8日起駕，今日回鑾安座，遶境回鑾隊伍昨日陸續抵達台中市境內，沿途經過大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔及大甲6區，今日晚間11時抵達廟內安座。

▲大甲媽今晚11時許抵達鎮瀾宮安座。（圖／記者白珈陽攝）

今年國內疫情直線昇溫，許多民眾對遶境活動是否繼續繼續進行有質疑聲浪，鎮瀾宮因此推出「疫苗3OK」識別證，未施打三劑疫苗者不得參與繞境，在回鑾前、後一日，台中市環保局也啟動「大甲媽祖遶境防疫消毒專案」，加強戶外公共環境消毒。

雖然大甲媽繞境如期舉行，鎮瀾宮、台中市府也實施相關防疫措施，但近日疫情直線上升，連3日本土確診破千例，其中大甲媽於10日巡經雲林縣西螺鎮遶境時，出現1名40多歲的女性確診者，對此，顏清標受訪時強調，雲林福興宮內外都有做消毒，提醒民眾要做好防疫，相信媽祖「攏會化解」疫情。

今日鎮瀾宮周邊遊客明顯減少，廟方廣播也聲稱今年是人潮最少的一年，但從晚間10時起，廟埕內開始湧進大量信眾，至晚間11時許，顏清標與前立委顏寬恒將媽祖轎鑾進入廟埕，隨著信徒高喊「進喔」，夜空綻放煙火，顏清標、黃國榮將副爐媽、湄洲媽、正爐媽神龕請出鑾轎，再扶進廟內，約於晚間11時40分完成安座。

▲▼信眾為恭迎大甲媽回鑾，不斷發射煙火。（圖／記者白珈陽攝）

民政局表示，大甲媽祖繞境傳統十大典禮包括「筊筶」、「豎旗」、「祈安」、「上轎」、「起駕」、「駐駕」、「祈福」、「祝壽」、「回駕」及「安座」，各地信徒也可藉由這項盛大的宗教活動聯繫情誼，延續民俗技藝文化傳承，厚植台灣宗教文化，今晚大甲媽順利回鑾安座，再度完成一次莊嚴的宗教之旅。