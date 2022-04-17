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澎縣府公布1男確診「CT值14.5病毒量高」　送三總澎湖分院

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府17日晚間表示，17日下午接獲部立澎湖醫院通報1位30餘歲民宿男性員工PCR採檢陽性，CT值14.5，該案例已注射兩劑疫苗，意識清楚，病況穩定，屬輕症，目前送三總澎湖分院收治。

澎湖縣政府表示，澎湖縣長賴峰偉獲知後，已要求衛生局進行疫調，匡列相關接觸者，並指示環保局依據足跡進行清消。

澎湖縣政府指出，明天15:30召開線上記者會，統一提供相關疫調資料。

▲▼澎縣府公布1男性案例 CT值14.5。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖再通報1位30餘歲民宿男性員工PCR採檢陽性，CT值14.5。（圖／記者陳洋攝）
 

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