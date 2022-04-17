大甲媽回鑾　廟埕街道人潮冷清　攤販哀：遊客少了7成

▲今年參與大甲媽回鑾的民眾明顯減少。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

大甲媽9天8夜繞境活動今日回鑾，由於今年疫情直線昇溫，至今日更是連續3天本土確診破千例，疑因此影響信徒參與繞境意願。往年起轎、回鑾時，鎮瀾宮周邊街道都被人潮擠得水洩不通，今天雖仍非常熱鬧，但比起以往卻是失色許多，有攤販說，因為疫情影響，遊客、香客比以前少了近7成。

往年不論是鎮瀾宮旁的攤販，或是廟埕內，總是擠滿進香的信徒及遊客，而這次的媽祖回鑾，廟埕人潮相較以往幾乎可用稀疏來形容，外頭街道的遊客更是稀稀落落，意外形成「安全防疫距離」。

▲▼無論是廟埕或是大街上，遊客、香客都較往年減少。（圖／記者白珈陽攝）

一名飲料店的老闆娘表示，今年受到疫情影響，生意有明顯變差；販售大阪燒的老闆娘苦笑地說，今年真的很慘，香客、遊客比以前將近少了7成，只能盼望疫情趕快好轉，生活才能繼續下去。

▲販售大阪燒的老闆娘說，今年香客、遊客比以前將近少了7成，只能盼望疫情趕快好轉 。（圖／記者白珈陽攝）

2022年大甲鎮瀾宮媽祖繞境8日起駕，當時國內每日確診人數已突破3位數字，不少民眾對遶境活動是否要進行有質疑聲浪，鎮瀾宮因此推出「疫苗3OK」識別證，未施打三劑疫苗者不得參與繞境，並於8日晚間11時許起駕，由前總統馬英九、鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒以及台中市副市長黃國榮4人扶轎恭送媽祖。

今日媽祖回鑾，台中市環保局也針對回鑾前、後一日，啟動「大甲媽祖遶境防疫消毒專案」，加強戶外公共環境消毒。雖然大甲媽繞境如期舉行，鎮瀾宮、台中市府也實施相關防疫措施，但近日疫情直線上升，連3日本土確診破千例，據記者今日觀察鎮瀾宮周邊人潮，嚴峻的疫情確實已影響到信徒參與繞境意願。