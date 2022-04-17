大甲媽回鑾　警重兵佈署防搶轎滋事

▲大甲警重兵部屬，防止陣頭滋事。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

2022年大甲媽祖遶境活動步入尾聲，17日回鑾大甲鎮瀾宮，在大甲市區遶境祈求合境平安。為避免大甲媽祖遶境活動期間，各陣頭、幫派組織，常以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力，大甲分局長吳燕山率親自帶領全體官警，宣示對假藉宗教活動之暴力行為，將強力鎮壓，展現警察嚴正執法決心。

大甲媽今日回鑾，大甲警分局為防止陣頭滋事，於鑾轎部署制服警力前導及殿後，周邊派遣霹靂小組警力及刑事警察，以3層警力層層護衛方式，並在鑾轎前方百公尺處，派遣「掃炮組」，機先掌握鑾轎前方動態，更全面檢視遶境路線，研判可能衝突地點，調派警力駐守，密切監控。

此外，為避免零星之突發衝突，大甲警方規劃應變警力6組、預備隊2組、機巡警力10組，含支援警力約750名，加強遶境路線監控，以點、線及面方式縝密部署警力，期能在衝突事件發生伊始，便以優勢警力鎮壓，避免狀況擴大，展現警察對犯罪零容忍的決心。

大甲警分局長吳燕山表示，大甲媽祖遶境活動為國際宗教盛事，鬥毆滋事絕非遶境活動之「標準配備」，大甲警分局絕不允許「大甲媽祖鬥毆」狀況發生，也呼籲各界，對於假借媽祖之名的暴力行為，警察將以優勢警力，悍然逮捕偵辦，公權力絕不容質疑，也不容挑釁！另也提醒各參加活動信眾，除應遵守防疫作為外，另應依循相關交通管制措施，期能歡欣迎接媽祖回鑾。



