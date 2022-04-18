獨／大甲媽的神蹟他超有感　無懼疫情業績翻倍！加碼50萬贈金牌　

▲高雄億興企業老闆許展瑋(戴綠色口罩)今年又捐金牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年大甲鎮瀾宮媽祖遶境湧入大批信眾，大甲媽鑾轎前的超大金牌造成話題，當時廟方表示由200多個信眾捐贈的金牌集結而成，價值逾千萬。《東森新媒體ETtoday》獨家找到其中捐贈信眾之一，是高雄億興企業老闆許展瑋找來3個朋友一起合資捐贈，今年他又打造了一面6兩金牌，比去年更大，因為他說有媽祖保佑，收入飆增。

高雄億興企業是從事能源發電，老闆許展瑋相當年輕，去年他找來鼎錩紙業、承綱電器以及翊偉資訊的友人，一起集資近20萬打造了1兩6的金牌贈給了大甲媽。許展瑋說，3年前做了一場夢，大甲媽金身出現在自己夢裡，但是當時還不知道祂的身份，就這樣夢了1個月，「我老婆就說去大甲媽那邊看一下，結果一進去我就確定是祂了」。

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▲高雄億興企業老闆許展瑋，跪地感謝媽祖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄億興企業老闆許展瑋今年又捐金牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就是有這樣的感應，讓許展瑋相當虔誠，連續好幾年參與進香活動還去扶鑾轎，去年就打造2面金牌送給大甲媽！而今年他也沒有缺席，更是打造2面金牌，其中一面就6兩多，市價就要快50萬，另外他找來的3位朋友，也是打造近同重量的金牌，一起捐給媽祖。許展瑋說，今年生意翻倍成長，完全不受到疫情的影響，根本就是逆勢成長，他覺得是媽祖的保佑。

去年大甲媽遶境的鑾轎前方有一面超大金牌，廟方表示總共有200多位民眾捐贈，其中2面就是許展瑋捐贈，許展瑋也透露要捐給大甲媽需要一張紅單，因為「今年有很多假的，都是在網路購買的，所以今年都要看重量（銀樓售出）紅單，確保是真的。」