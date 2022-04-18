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大陸 大陸焦點 特派現場

確保物流暢通　劉鶴：足量發放通行證，核檢結果48小時內全國互認

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲大陸要持續發放物流通行證，解決駕駛輸送物資受疫情封控的困擾。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議今（18）日在北京舉行，國務院副總理劉鶴出席並安排10項政策，為保證物流運輸物資等供應暢通，會議要求要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

《新華社》報導，會議要求，堅持以人民為中心，腦中要有全局。要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

會議指出，要逐個攻關解決重點地區突出問題。要著力穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元（人民幣，下同）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1兆元資金，建立汽車、集成電路（積體電路）、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。

會議強調，各級政府都要建立工作機制，集中統一指揮，分工分級負責。充分調動各方面積極性，充分發揮市場作用。做到信息公開透明，建立舉報投訴機制，用好12328熱線，24小時專人值守，第一時間解決問題。

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