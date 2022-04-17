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烏克蘭白皙妹滿車行李！一查竟是26歲男想逃出國　抓包片曝光

▲▼ 烏克蘭26歲男扮女裝，想逃到摩爾多瓦被抓包。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭26歲男扮女裝想逃到摩爾多瓦被抓包。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭邊境警衛隊宣稱，南部敖德薩一名喬裝成女性的26歲男子試圖逃出境，在檢查站被當場抓包，且搭乘的車輛裝滿行李。如今這名男子的正面照曝光，當時他戴著豹紋帽，準備逃往鄰國摩爾多瓦。

每日星報報導，這名26歲男子身穿黑色外套出現在敖德薩地區一處計程車檢查站，但卻被當時在場的邊境警衛及軍隊成員發現，他坐在一輛計程車內。

男子當時下車接受相關人員問話，但也被發現搭乘的計程車後車廂已塞滿行李，且身上還帶著一張臨時徵兵文件，準備逃往摩爾多瓦。

烏克蘭因俄羅斯大軍入侵，禁止18歲至60歲男性出國並敦促參軍。但聯合國先前已敦促基輔當局採取更加寬鬆的作法。

聯合國難民署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）3月曾說，各國依據聯合國憲章與國際習慣法均有自我防衛權利，國家也能要求公民在一定標準及條件下服兵役，但與此同時，也敦促對尋求逃離、需要安全保護者採取富有同情心及人道的對待方式。

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