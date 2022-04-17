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莫斯科號慘遭飛彈擊沉！「最後身影」狼狽曝光　小船忙著搜救官兵

▲▼一艘疑似莫斯科號的軍艦著火沉沒，周圍被其他較小船隻包圍。（圖／翻攝自Navi News）

▲一艘疑似莫斯科號的軍艦著火沉沒，周圍被其他較小船隻包圍。（圖／翻攝自Naval News）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍在烏克蘭南部戰區佈署的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva），傳遭烏克蘭軍方以2枚反艦飛彈「海王星號」擊沉，船上的官兵棄艦逃生，不僅至少452人仍下落不明，2枚核彈頭也跟著沉沒。如今，就有衛星影像顯示，莫斯科號遭飛彈擊中後遭熊熊火焰吞噬的畫面。

根據《每日星報》（Daily Star），從當地時間13日所拍攝到的黑海北部衛星影像中，可以發現烏克蘭守軍號發射2枚海王星飛彈、擊中黑海艦隊旗艦莫斯科號後，莫斯科號慘遭烈焰吞噬，周圍的船隻正試圖營救艦上的官兵，莫斯科號被烈焰燃燒後沉沒化為灰燼。

莫斯科號的所在位置與之前相符，和4月12日其他衛星所拍攝圖像中發現的位置也「非常相近」。據悉，俄烏戰爭爆發後，莫斯科號便被佈署至烏克蘭海岸附近。

報導引述《海軍新聞》（Naval News），當地時間4月13日下午6時30分，該顆衛星使用合成孔徑雷達技術（SAR），通過北緯45°10’43.39″N、東經30°55 ' 30.54″的地區觀察雲層。

▲▼俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（圖／達志影像／美聯社）

《海軍新聞》在報導中指出，很多人分析該張衛星影像正式莫斯科號被擊沉前的「最後時刻」，且該艘在海岸上被燃燒成巨大熊熊火焰的船艦被證實是莫斯科號，因為莫斯科號在俄烏戰爭爆發後便被派往烏克蘭海岸，而該艘軍艦的位置與之前衛星圖像顯示出的位置相符。

此外，莫斯科號附近海域還發現其他艘船隻，這顯示莫斯科當局在該艘軍艦起火爆炸前，就先發起了救援行動，以拯救危在旦夕的船員。

俄羅斯當局並未承認莫斯科號遭烏軍擊沉，僅表示是因為艦上彈藥爆炸起火；然而，烏克蘭方面的消息人士卻稱，莫斯科號上的所有船員在此次襲擊中喪生，而克里姆林宮的海上救援任務因暴風雨而宣告失敗。

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