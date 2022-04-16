上海疫情衝擊經濟　工信部急派工作組：集中資源保障重點行業復工

▲上海確診數字仍高居不下，導致許多工廠停產。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海確診數字仍高居不下，導致許多工廠停產、運輸受阻。大陸工信部表示，按照國務院聯防聯控機制部署，近日派出上海前方工作組，與上海市有關部門一道，全力做好醫療物資供應保障，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，保障產業鏈供應鏈運轉順暢。

據《光明網》報導，工作組趕赴上海後，加強部市協同、前後方聯動，對受疫情影響較大的重點企業和外資項目進行摸排，掌握生產運行面臨的困難問題，摸清復工復產的阻力和障礙。

5日，工信部黨組成員、副部長、上海前方工作組組長王江平召開視訊會議，研究建立產業鏈供應鏈訴求應急協調機制，設立工業和信息化領域保障運轉重點企業「白名單」，集中資源優先保障集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫葯等重點行業666家重點企業復工復產。上海前方工作組深入產業鏈龍頭企業，通過點對點、一對一、短平快的方式，及時協調解決關鍵原材料庫存告警等影響穩定生產的急迫問題。

15日，華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO余承東在微信朋友圈發文稱，如果上海等地不能及時復工復產，5月之後所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的都會全面停產，尤其汽車產業。他表示，4月中旬開始，部分企業就已經開始因上海等地的疫情導致供應鏈斷供停產了，如此持續下去，產業經濟損失、代價將會很大。