上海離譜物資「全是豬奶頭」！發變質豬肉給民眾吃　官方承認道歉

▲上海政府發放物資是爛豬肉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海封控管理已經超過兩週，因物資問題頻頻引起民憤。上海閔行區梅隴鎮居民近日收到政府發放的物資，竟發現豬肉肥肉過多、品相不佳、多為邊角料甚至變質變味。民眾氣憤狂吐槽，「簡直讓人懷疑這是不是給人吃的，希望能夠徹查此事，給人民一個交代！」還有當地網友留言指出，「沒有一次物資是正常的！」

微博網友「無證架構師」14晚發帖吐槽，「閔行區梅隴鎮蓮花公寓4/14日發放的豬肉肥肉占80%都是大肥膘，而且顏色不新鮮，簡直讓人懷疑這是不是給人吃的。很多群眾收到之後就直接扔掉了，甚至有些群眾覺得給寵物吃都怕吃出毛病。這些物資雖然是政府免費贈送，但也是用納稅人的錢買的，到底是什麼人在其中謀取暴利？！什麼人消費政府的公信力？！什麼人在發國難財？！希望能夠徹查此事，給人民一個交代！」

在留言區，當地民眾也紛紛曬出收到的政府物資。圖片顯示，許多豬肉全是肥肉，而且位置很多都集中在「豬奶頭」，讓人看了倒胃口。網友稱，「我是四個咪咪頭」、「我姐家剛發的肉，真的嚇死人。讓人熬豬油拌飯吃嗎？」

網友看後氣憤回應，「你們良心不痛嗎，我們關了整整32天了 」、「是不是可以有人來管管，我們對上海閔行政府失望透頂了！沒有一次發的物資是正常的！已經就那麼點了，還是這樣的！」、「本想煮煮給狗吃，一股味道，直接扔掉，梅隴鎮領導來吃吃看」。

15日，梅隴鎮防控辦回應，經初步核查，情況基本屬實，已立即叫停了該批物資的發放，並啟動相關調查問責程序，「在此，向廣大居民朋友表示深深的歉意！」

通報指出，「此次保障物資中的豬肉由上海咨諭實業有限公司（具有相關資質）提供，協議約定為五花肉（2斤）、蹄膀（1斤）。但部分居民收到的商品實物確實存在肥肉過多、品相不佳、多為邊角料且變質變味等問題，與協議約定及企業樣品存在明顯質量差異。我鎮已終止與該批次生活保障物資供應商的合作，相關企業已被列入黑名單，並將通過法律途徑解決後續事宜。同時，積極開拓貨源，聯系新的供應商，在確保物資品質的前提下，將重新給居民朋友發放生活保障物資。」