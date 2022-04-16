快訊／台中恐怖500人招商會4確診　玖壹壹等13組藝人採檢出爐

▲恐怖500人招商會4確診，玖壹壹等13組藝人採檢結果出爐。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

必礦科技4月9日在台中臻愛會館舉辦招商大會，現場聚集約500人，已有3人染疫天再新增1個案，當時現場還有不少知名藝人，包括沈玉琳、詹惟中、玖壹壹等引發娛樂圈人心惶惶，台中市政府今天也公布參加的13組藝人的篩檢結果。

必礦科技原本向市府提供當天藝人出席名單，包括沈玉琳、詹惟中、鼓鼓、孫生等人，但事後發現烏龍一場，鼓鼓、孫生根本沒現身表演。台中市府昨深夜緊急道歉更正，台中市長盧秀燕今天也再一次向鼓鼓、孫生道歉，並稱讚先自我快篩的沈玉琳、詹惟中以及郭靜等是防疫優等生。

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盧秀燕在記者會上再提及，藝人孫生、鼓鼓，他們都沒有參加這場活動，並且都有遵守防疫規定，造成他們的困擾深感抱歉，但是其他13組藝人名單是正確的，市府都有一一聯絡上，並且了解他們都已經進行快篩，且都是陰性，謝謝他們的防疫合作。另外也呼籲，在現場有實際參加虛擬貨幣說明會的群眾，盡快進行篩檢，保護自己的健康。

盧秀燕說明，昨天衛生局人員有前往「臻愛會館」查核，會館人員表示當日約有480人參與活動，入場民眾皆有要求掃描QR code才得進入會場，至於掃描筆數與實際人數有落差的原因，可能是同行者於掃實聯制時會以加註數字的方式記錄同行人數導致，不過衛生局同仁還是針對人數查核，如有不實，將依法裁罰3千到1萬5罰鍰。另外，請活動辦理單位提供活動參加名單確認，如涉拒絕、規避或妨礙，將依據傳染病防治法處6萬以上、30萬以下罰鍰。