快訊／台中5人到高雄加盟展全染疫　成功嶺新兵...入伍1天就確診　　

▲台中西屯某家公司5人到高雄加盟展都確診。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增確診個案40例，當中群聚案件就有23例，其中西屯區一家公司5名員工前往高雄參加加盟展，今天全都確診，Ct值介於15到38.8之間。另外，成功嶺也有一名新兵確診，一名22歲男子13日才入伍，入伍前一天曾快篩陰性，未料入伍後採檢確診、Ct值20.5。

台中市衛生局長曾梓展今天公布台中新增40例疫調資料，其中案32444為30多歲女性、案32446為40多歲男性、案32450為40多歲男性、案32453為20多歲女性以及案32461為20多歲男性，全都是西屯某公司員工，5個人在4月8日到12日前往高雄參加連鎖加盟創業展，回來後陸續出現症狀，之後採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，一名設籍在台中烏日，但生活都在高雄的22歲男子，4月13日入伍成功嶺受訓，4月12日曾快篩陰性，未料入伍後採檢為陽性確診，軍方也做後續隔離安排，其Ct值為20.5。

▲台中已經累計有五人疑似參加張惠妹演唱會後染疫。（圖／聲動娛樂提供）



台中除了成功嶺新兵外，還有一名35歲職業軍人確診，該名軍人曾在4月12日前往台北小巨蛋聽張惠妹演唱會也確診，Ct值為24.12，台中市府統計，台中市累計有5名歌迷疑前往張惠妹演唱會後染疫。