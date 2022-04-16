台北大同分局偵查隊確診再+1　基層不滿PO文「不顧同仁死活」

▲大同分局又傳出偵查隊新增1名警員確診，但分局長官仍持續編排酒測勤務。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

北市大同分局日前傳出1名偵查隊警務員確診，事後又傳出偵查隊1名警員確診，該名警員在16日確診後，辦公室再度進行清潔消毒，但臉書《靠北警察》也貼出，大同分局不顧基層死活，還編排酒測勤務。

從2021年5月開始，警政署通令全國考量同仁自身安全，當時通令全國警察單位，除有「急迫性需立即執行之犯罪集團」，可報請指揮、偵辦外，一般性案件如非現行犯、受理民眾告訴告發案件等，均和民眾溝通暫緩傳辦，相關的擴檢、路檢也視狀況暫停。

但是大同分局在16日傳出偵查隊已有2名警員確診，除了清潔消毒之外，有警員質疑大同分局急著安排酒測臨檢，並在網路社團《靠北警察》貼文。

文中表示，「今日確診1200+，大同分局交通組仍安排每日酒測勤務，不顧外勤同仁死活，外勤同仁也是有家庭有小孩的，這時候績效仍比基層性命重要嗎？」、「一件酒駕績效換整間派出所隔離這樣有比較好嗎，身為人父，家裡還有4歲小孩，如果隔離小孩誰要照顧，長官你們幫我養嗎？」

北市警表示，目前計有保安大隊、大安分局、松山分局、市刑大、萬華分局、北投分局、大同分局，共計16人染疫。