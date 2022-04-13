快訊／松江郵局「窗口人員」確診　昨天有上班！今停業一天清消

▲松江郵局窗口人員確診。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

台北松江郵局「窗口郵務人員」確診！中華郵政表示，該員本週都正常上班，週一、二均有出勤，松江郵局今日停業一天，將進行清潔與消毒，相關人員也須進行PCR檢測。

中華郵政表示，該名確診員工為窗口郵務人員，因此勢必有接觸到民眾，他昨晚喉嚨痛，快篩陽性後，上午6點左右PCR檢測結果出爐也是陽性，目前衛生單位還未指示匡列人數，不過松江郵局今日停業一天進行消毒作業，相關人員也已要求他們進行PCR檢測。