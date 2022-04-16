花蓮買不到快篩試劑　衛生局回應了：下禮拜比照口罩實名制販售

▲花蓮衛生局長朱家祥回應有民眾買不到快篩試劑一事，並強調下禮拜就會全面進行實名制販售。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／花蓮報導

指揮中心16日宣布台灣新增1199例本土病例，連續兩天新增破千，其中花蓮新增55例，而主要仍為部花群聚事件，新增22名確診。因應花蓮縣疫情升溫，卻傳出有不少位於疫情熱區的民眾買不到快篩試劑，對此，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，目前快篩試劑全面被中央政府徵收，下禮拜開始實名制居家快篩販賣，將會比照口罩辦理，一定會讓民眾能夠買到。

花蓮縣16日新增55名本土確診病例，主要為相關傳播鏈新增確診，並仍有14人尚在疫調中，主要為奧斯卡美式餐廳傳播鏈新增1人、慈濟醫院新增2人、小加拿大美語補習班新增4人、部立花蓮醫院新增22人，並有秀林鄉滿月酒新增6人，與外縣市新增6人確診。

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有鑑於花蓮疫情升溫，15日確診病例數飆破3位數，直逼150人大關，衛生局也緊急畫出相關疫情熱區，呼籲民眾應盡速前往篩檢，但卻傳出有鳳林鄉的民眾跑遍各大超商與藥局，就是買不到快篩試劑，引起恐慌向民代反應，希望中央政府能重視偏遠地區缺貨情況。

衛生局長朱家祥表示，表示由於目前快篩試劑全面被中央政府徵收，因此才會出現短缺情形，但下禮拜就會實施居家快篩試劑實名制，比照去年的口罩實名制辦理，一定會讓民眾能夠買到，請民眾不要擔心。

而針對16日新增的確診個案中，朱家祥指出，部花群聚中再新增7名醫護、4名行政人員、2名照服人員、3名住民與院外家人、友人6人感染；奧斯卡群聚中則新增1人確診，為案33092，是案25711的先生，於匡列後病發確診；補習班群聚案中新增4人確診，其中3人均為原先確診個案衍生，除案32402，為9歲小朋友，因本身也在補習班補習而確診。

並有秀林鄉滿月酒聚會中再新增6人確診，該傳播鏈中累計已有7人確診，初步疫調鎖定4月11日曾參加過相關餐會的民眾，縣府也將針對秀林鄉等相關區域，開設社區採檢站全面進行擴大採檢。朱家祥也指出，16日新增的55名確診者中，Ct值均為30以下，顯示55人都仍在可傳染期，傳染力仍相當高。

此外，對於有民眾反應在居隔期間出現有症狀，向衛生局通報後卻出現無法接通的情形，朱家祥則指出，由於花蓮縣近日確診者激增，匡列個案也很多，衛生局確實比較難全面回應民眾的需求，因此後續也會在關懷中心加開20線電話聯繫，居家照護部分也會有更多線來協助處理，好讓民眾如有任何疑問都能夠在第一時間得到解答。