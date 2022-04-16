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全中運開幕前夕喊卡被罵翻！　徐榛蔚向選手、教練道歉

記者林冠吟／花蓮報導

原定16日開幕的全中運從原本改舉辦閉門賽後，礙於本土疫情持續升溫，花蓮縣15日確診數病例更直逼150例，也讓花蓮縣府在開幕前夕緊急喊卡全中運，讓不少參賽家長和孩子相當錯愕，同時也引發網友撻伐，就連超馬好手林義傑也忍不住發文，「室內演唱會都能辦，鐵人賽也能比，何必糟蹋辛苦的孩子，教練，爸媽。」面對罵聲一片，花蓮縣長徐榛蔚也道歉了。

▲▼0416花蓮縣長徐榛蔚。（圖／翻攝自臉書）

▲花蓮縣長徐榛蔚針對全中運延期一事道歉。（圖／翻攝自臉書）

徐榛蔚指出，縣府作出延賽這個決定是相當困難的一件事，但目的仍是希望可以保障大家健康，並可以提供給選手一個最好的環境，舉辦優質賽事來讓全國的優秀選手能有良好表現，強調做出延賽的決定是一個「負責任的態度」。徐榛蔚也表示，延賽對於花蓮縣政府的行政團隊來說，全部做好的行政程序通通都要重來，相關場佈與賽事設置其實都已經完全設置完成，如今全面延期也意味著所有的行政程序全部都要在重來，花蓮縣府也是百般無奈下所做的決定。

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她表示，面對全中運延期一事，對全中運團隊、選手、教練所有人致歉，希望下一次舉辦的時候，大家可以一起開開心心來比賽，可以有加油團，還有父母前來觀賽加油，並不是只有閉門賽。

回顧整起事件，花蓮全中運共計有田徑、舉重、游泳、體操、桌球、羽球等22個運動項目，其中自由車和柔道已經結束賽程，預計將有1萬5000名選手參賽，但受到疫情影響，先是採取閉門賽事、取消16日的開幕和選手之夜，最後宣布延期。

目前到底何時才能再重新舉辦仍是未知數，這樣讓超馬好手林義傑發文痛罵，「體育，是必須要經過日積月累來調整巔峰，不是今天停賽，下個月就能如此表現。」林義傑以自身經驗為例，「這叫做比賽期調整，如果按照馬拉松選手要做高原訓練21天回平地7天調整，停了賽，根本不可能調回比賽狀態。 」

他也認為全中運根本不需要全面停賽，「可以封閉性讓選手比賽，可以限制區間域來比賽，甚至可以不大型超過中央標準來比賽（田徑賽就8跑道）戶外。」，這也讓他質疑停賽是為了誰？「室內演唱會都能辦，鐵人賽也能比，何必糟蹋辛苦的孩子，教練，爸媽。不要為了疫情而犧牲日常努力。」

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