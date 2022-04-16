沒出席卻列疫調名單！盧秀燕向鼓鼓、孫生道歉　讚這3人優等生

▲沒出席卻列名單中，盧秀燕露面向鼓鼓、孫生道歉「讚3人優等生」。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中必礦科技4月9日在烏日臻愛花園會館招商會傳出3人染疫，主辦單位向市府提供當天藝人出席名單，包括沈玉琳、詹惟中、鼓鼓、孫生等人，但事後發現烏龍一場，鼓鼓、孫生根本沒現身表演。台中市府昨深夜緊急道歉更正，台中市長盧秀燕今天上午出席活動時也再一次向鼓鼓、孫生道歉，並稱讚先自我快篩的沈玉琳、詹惟中以及郭靜等是防疫優等生。

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▲在必礦科技發出的邀請函中提到，活動邀請了藝人沈玉琳、玖壹壹、鼓鼓等15組藝人。（圖／市府提供）



在必礦科技發出的邀請函中提到，活動邀請了藝人沈玉琳、郭靜、玖壹壹、孫生、鼓鼓等15組藝人，市府依照實聯制發送細胞簡訊通知民眾篩檢，也請出席藝人去篩檢。但歌手鼓鼓（呂思緯）、藝人孫生都未出席活動，卻被市府點名，紛紛在臉書上哀號，昨天深夜台中市長盧秀燕也到鼓鼓臉書致歉，並邀請鼓鼓到台中唱跨年演唱會。

台中市今(16)日起至明日2天假日，開設48處年輕版快打站，另因應北屯區人數眾多、配合分流，18日北屯全區4處快打站再加開1天，3日共開設167場次，為設籍台中市30歲以上市民施打第三劑莫德納疫苗。

市長盧秀燕今天前往視察豐原豐圳里活動中心快打站時表示，本土確診個案暴增，疫苗兩劑保護力已不足夠，呼籲符合第三劑資格民眾儘快接種，提升個人保護力。

盧秀燕表示，今天豐圳里活動中心快打站原預計施打1000人左右，但到十點半，就有超過七百多人前來，可見市民對於接種疫苗的重視和積極，對此現場也有場內控管，容留人數僅250人，若超過會請民眾於場外等候，場內同時也有人員進行社交距離宣導。