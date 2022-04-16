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兒童首例重症！「確診11大症狀」曝光　醫警告：6情況快就醫

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 本土疫情持續升溫，兒童染疫症狀一次看。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今（16日）國內新增1199例本土確診個案，值得注意的是，一口氣增加10例中重症個案，當中1人重症，是未滿5歲幼童，目前在加護病房救治中。針對兒童染疫後需要注意什麼？北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰提醒，家長們應留意最常見的11種確診後症狀，若出現特殊狀況，建議立即就醫。

本土新冠疫情持續嚴峻，兒童感染比例逐漸上升，外界擔憂孩童染疫情況。蘇一峰醫師今日在臉書發文表示，根據美國CDC建議，新冠肺炎相關的兒童多系統炎症綜合征（MIS-C），症狀為持續發燒加上，以及腹痛、眼部充血、腹瀉、頭暈頭昏（低血壓的表現）、皮疹、嘔吐，需要家長特別留意。

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蘇一峰醫師也呼籲，若家中孩童出現包括呼吸困難、胸部持續疼痛或壓迫感、開始出現神智不清、無法醒來或保持清醒、臉色、嘴唇或指甲蒼白、發灰或發紫等症狀，「請立即尋求緊急醫療救護」。

▲▼孩童染Omicron「常見11症狀」家長注意了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▲孩童染Omicron「常見症狀」家長注意了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民，日前拍攝兒童染疫注意事項宣導片也指出，相較成人染疫，兒童以腸胃道症狀更為明顯，且常常一發燒就迅速飆高至39度，嚴重甚至有熱痙攣的風險。黃立民建議，兒童若不幸確診，家長先準備好退燒藥，並多補充水分，若後續皆無緩解，再由衛生局安排視訊看診。

值得注意的是，台大醫院小兒科醫師李秉穎日前在指揮中心疫情記者會上表示，根據以美國統計，兒童確診新冠肺炎的致死率是萬分之一，換算成台灣，未來也可能會出現幾十位兒童染疫死亡的情況。他直言，接種新冠疫苗是「利大於弊。」

▼指揮中心4/16公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/16公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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