陸「神舟十三號」載人飛船返回艙成功著陸！3太空人身體狀況正常

記者鄭思楠／綜合報導

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十三號載人飛船已完成全部既定任務。4月16日上午，神舟十三號飛行乘組返回地球，結束為期6個月的太空之旅，東風著陸場準備就緒，迎接「出差三人組」回家。早上9點56分，神舟十三號載人飛船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸。據悉，3名太空人身體狀況正常。

神舟十三號是在今早9時許開始返回制動，引擎點火讓飛船減速，之後進入慣性滑行階段，航天員報告感覺良好，東風著陸場趕往目標地點準備。至早上9時40分許載人飛船的返回艙降落傘打開，在9時56分成功著陸內蒙古的東風著陸場。

飛行服務隊兩架直升機及救援人員立即趕到著陸點，10時15分，3名太空人乘組翟志剛、王亞平及葉光富陸續向控制中心報告「安全著陸，身體感覺良好」。

▲神舟十三號成功著陸。（圖／央視）

此前，據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2022年4月16日0時44分，神舟十三號載人飛船與空間站天和核心艙成功分離，神舟十三號太空人乘組在空間站組合體工作生活了183天，刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。分離前，太空人在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。後續，神舟十三號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，太空人翟志剛、王亞平、葉光富即將踏上回家之旅。

▲神舟十三號降落瞬間。（圖／翻攝自央視）

目前，神舟十三號乘組已做好飛船撤離前的各項準備，東風著陸場及工程相關系統正在開展迎接太空人返回的各項准備。

從2021年10月16日神舟十三號載人飛船發射升空至今，神十三3名太空人完成了多項太空實驗任務，並創造了多項紀錄。

▼3名太空人離開前對鏡頭比讚。（圖／翻攝自央視）