「專人代烤」動口不動手　嘉義燒肉店連阿中部長都造訪

▲嘉義官東燒肉食材新鮮看的見。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

烤肉最怕全身油煙，或是一不注意就烤過頭成了肉乾，不但吃不出肉品的新鮮或是海產的鮮甜，讓一場餐會洩了氣。嘉義市知名燒肉店「官東燒肉」近年推出專人代烤，更引進日本高檔吸油氣設備，每桌更搭配專業的帥哥美女代烤，讓饕客可以放心與家人朋友邊聊天邊吃好料，更不用擔心全身衣服油煙味，好吃的程度連衛福部長陳時中都是座上賓。

▲嘉義官東燒肉帥哥美女代烤，免去自己手動烤不好的煩惱。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義官東燒肉帥哥美女代烤，照片時間為戴口罩未管制期間。（圖／記者翁伊森翻攝）

官東燒肉嘉義店位於西區仁愛路上，裝潢木調居多，搭配落地窗及內部長吧檯的設計，撥放著電子音樂，讓人很難想像是一間質感十足的燒肉專賣店。但入門後的人聲鼎沸一盤盤端上桌的新鮮食材及一杯杯酒精飲品，很快地就讓氣氛熱絡了起來。店家規劃的吧檯區、半開放包廂及隱密性十足的包廂設計，滿足了商務人士及家人、朋友等不同族群的喜好。

店家肉品採新鮮現切及直送的國內外海鮮食材，端上桌呈現不僅是看的見新鮮的光澤，肉片更是因部位不同及火侯差異而有軟嫩好入口或是嚼勁十足的滿足，不同火烤程度下呈現的油脂及甜度，或是常見的干貝及生蠔更在店內專業烤手的火侯掌握下，緊緊鎖住食材本身的鮮甜及湯汁，讓人吃了好想擁抱大海。

陳姓店長表示，也因為肉跟海鮮基本上就是火侯跟炭火的差異控制，所以店內不僅吸油氣設備是特選進口，連烤盤的設計都特製可以集中去肉油，因此較不會有一般烤肉店會因滴油而起火的情況，但烤魚則需要小火慢烤才能保有魚肉鮮甜。





▲嘉義官東燒肉桌邊服務相當專業且貼心。（圖／記者翁伊森攝）

官東燒肉除了專人代烤以外，更提供客製化菜單服務，不僅有單點也有雙人及四人套餐，每人平均不到千元的價格可以吃出山海食材的原味，然而喜歡高檔食材的饕客也可以吃的到和牛及帝王蟹或是更特殊的食材。

▲▼嘉義官東燒肉好吃的程度連衛服部長陳時中也被吸引 ，照片時間為口罩未管制期間。（圖／記者翁伊森翻攝）