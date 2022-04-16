快訊／台中+40！職軍小巨蛋聽阿妹確診　西屯爆公司群聚5染疫

▲台中+40創新高！阿兵哥衝小巨蛋聽張惠妹確診，西屯爆公司群聚。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增40名本土確診個案，台中市今(16)日新增40例本土確診個案，不過有一例已經轉給外縣市，實際上是39例，當中有一人為職業軍人，曾前往台北參加張惠妹演唱會，故台北演唱會群聚案累計到今日，台中市共有5人確診。

市長盧秀燕今日召開防疫記者會表示，今日新增感染案例分為四類，包括外縣市足跡或接觸確診者新增11例、已知群聚案新增23例、密切接觸者增4例、感染源不明或疫調中新增1例，其中西屯區一間公司爆發群聚案，新增5人確診。

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此外，盧秀燕指出，全國新增確診破千例，疫情持續升溫，台中市民疫苗需求大增， 4月16、17日今明兩日，台中首次將快打站服務向下開放到30歲以上，讓市民可利用假日施打第三劑莫德納，截至今天中午12點前已有2萬多人完成第三劑的施打，也歡迎民眾拿到疫苗接種單後按時按地前往施打。

盧秀燕表示，她今日也到豐原區視察快打站，截至中午12點統計共有2萬多人施打完第三劑，其中30到64歲以上民眾就有1萬7多人，除了快打站提供莫德納，市民也可按個人意願至醫療院所施打其它種類疫苗，或至5處外展接種站，包括文心森林公園、台中火車站、家樂福青海店、家樂福西屯店及東協廣場施打疫苗，鼓勵各位市民踴躍接種。

盧秀燕說明，為讓虔誠的信徒與市民朋友更加安心，市府也規劃今明二日，在回鑾路線上鄰近的4所醫院，包括童綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院沙鹿院區、光田綜合醫院大甲院區及李綜合醫院大甲院區，增設媽祖繞境回鑾社區篩檢站，民眾可以先透過線上預約，或是直接到現場登記，目前自主前往快篩的信眾有近100人，市府也呼籲大家一起「篩檢護台中」。