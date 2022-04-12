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新婚1個月！24歲外送員賺奶粉錢卻車禍亡　聽不到孩子叫一聲爸

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲死者3月才和妻子完婚，準備當爸，但發生車禍身亡 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名24歲Foodpanda外送員3月完婚準備當爸爸，為了24歲愛妻腹中還沒出生的孩子努力接訂單送餐賺錢，然而卻在10日送單時發生車禍身亡，再也回不了家，也聽不到未出世孩子叫他一聲爸爸。

海峽時報報導，24歲譚姓男子（音譯）10日這天睡得比較晚，原本早上7點就要起床，但睡到9點才醒來，這讓他懷孕3個月的妻子說，那乾脆待在家放假一天。不過，譚男因為再接13個訂單就能得到額外津貼，為了讓即將出生的孩子能有更好的生活，決定外出上班。

但就在10日中午剛過，譚男就發生車禍當場死亡。已知這場車禍1死1重傷，死傷者均是摩托車騎士，36歲貨車司機因粗心駕駛致人死亡被逮捕。

My brother Jason Tan had a fatal accident at Gambas avenue today afternoon 1pm. If anybody has friends who were there...

Jeremy Tan 發佈於 2022年4月10日 星期日

譚男33歲哥哥Jeremy透露，24歲弟弟3月5日才和妻子結婚完成終身大事，這突如其來的死訊讓全家感到相當震驚，24歲弟媳如今情緒相當不穩定，60多歲父母也非常傷心，且弟弟擔任Foodpanda全職外送員多年，原本打算和弟媳在未來2、3年買房，計畫今年6月帶爸媽一起上郵輪旅遊，當作小倆口新婚一個月蜜月旅行，但如今已無法完成這些計畫與承諾。

面對這起天人永隔的悲劇，Foodpanda發言人表示，對於外送員離世感到相當悲痛，也向死者家屬致上最深哀悼之意，將會盡一切努力協助家屬，並協助警方進行調查。

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