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民進黨北市主委之爭張茂楠對決顏聖冠　英系獨鬥非英聯軍

▲▼顏聖冠受訪談參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲顏聖冠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨職將在5月進行改選，台北市黨部主委吳怡農日前宣布不爭取連任，代表英系的張茂楠，以及獲得正國會、民主活水、綠色友誼等多派系力挺的顏聖冠2人接連宣布參選，呈現英系獨鬥各派系聯軍的狀況。選舉報名在15日下午5點截止，確定由張、顏2人參選，預計將在5月22日舉辦黨員投票。

對此，主委吳怡農表示，這次主委選舉有2位參選，分別是曾擔任3屆里長、4屆議員的張茂楠，以及有5屆議員資歷的顏聖冠。2位議員長期深耕地方、勤走基層、認真服務，都會是最有經驗、最能為市民朋友發聲的好人選。

2年前台北市黨部主委選舉腦得沸沸揚揚，英系代表王孝維、綠色友誼薛凌兩派人馬惡鬥，互扯對方賄選、黑道、紅色傷人等，派系惡鬥搏盡媒體版面，重創民進黨形象。

最終，時任黨主席的卓榮泰在卸任前，宣布暫停北市黨部主委選舉，並依民進黨紀律評議裁決條例進行後續程序。之後薛、王2人退選，黨內宣布放寬主委參選資格力推吳怡農，當年宣布參選的顏聖冠也被迫禮讓。

時隔2年後，吳怡農宣布不再連任，顏聖冠再度獲得正國會、新系、湧言會、民主活水、綠色友誼等派系的支持，宣布參選主委；而英系方面，則推出交棒女兒的資深議員張茂楠參選。北市黨部選舉呈現英系獨鬥非英系聯軍的情況。

由於今年底適逢地方選舉，民進黨要爭取時隔24年的首都執政權，因此市黨部主委責任重大，不但要調和各派系間的衝突，更要對整體選舉有全面性的視角。市黨部主委的選舉分裂，也讓外界擔憂會影響到市長、議員選舉。

對此，張茂楠表示，民進黨向來是派系共治，這次獲得英系推派參選，也會持續爭取正國會、新潮流、綠色友誼連線等友軍支持，盼藉由良性競爭由黨員選出最能帶領民進黨邁開大步的人選，暌違24年後光復首都。

顏聖冠則說，會藉由長期累積的經驗及無私無我態度，結合年輕世代力量，為民進黨在北市開創新局。不僅市長之戰，也會以團體戰全力協助所有民進黨提名市議員順利當選。

▲▼台北市議員張茂楠。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員張茂楠。（圖／記者袁茵攝）

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