哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉今(15)日凌晨發生殺人命案，陳男家人剛從外縣市返家，發現屋內充斥著燒炭味、陳男(71歲)手腕、頸部也都濺血、接著看到中風多年的四弟(64歲)已被勒死，由於久病的弟弟皆由陳男照護，警方又在屋內發現陳男在紙上留筆「真的累了、不要救我」，初步研判，陳先勒斃弟弟後再自殘，已將他送醫急救，並調查他的殺人犯行。

▲二水發生人倫悲劇，哥哥勒死中風多年的弟弟後再自殘。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳男家有4兄弟，老大、老三都居住在台北，老四個性較不穩定，一手一腳中風；老二未婚，在鄰居眼裡是大好人，經常幫忙照顧鄰居孩子，所以孩子大了逢年過節都會回來探望他；而四弟之前在大陸經商，離婚，生下兩個孩子，其中一個有身心障礙，回台後2年多也是由二哥在照顧，但兩人近年來常發生口角。

▲田中警分局。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中分局指出，今天淩晨零時許，二水鄉惠民村民眾報案有民眾自殺情形，警消前往現場勘查，發現是陳姓2兄弟一死一重傷，弟弟當場無生命跡象，弟弟由消防分隊送醫救治，初步了解2兄弟都住在二水，平日都是由哥哥照顧弟弟，平日是否有摩擦或有壓力，已經報請地檢署相驗，檢警將進一步調查。

鄰居說，陳家二哥為人和善，年紀也大了，平日又擔負起照護弟弟的責任，但陳男弟弟卻經常與哥哥起口角，還曾趁他睡覺時，2度拿重物重擊，涉家暴及傷害案，全案原本預定今日傳喚開庭。

案發前陳男有傳訊息給3弟，老三也因此從台北趕回彰化，陳男早已留下一張紙寫著「真的累了、不要救我」，憾事已經無法挽救，經查，縣府社會處於2年前有提供1萬多元補助，但陳家四弟及家屬不願意縣府安置。