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防疫保單搶爆了！　他曝「神速1招」秒買到：完全不lag

▲▼全民瘋搶防疫保單，產險網站大塞車，內行分享1招能順利買到（圖／翻攝產險公司網站）

▲全民瘋搶防疫保單，產險網站大塞車，內行分享1招能順利買到。（圖／達志示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

今（15日）國內新增1209例本土個案，創歷史最高紀錄！不少民眾擔心因確診、隔離等情況，造成自身經濟損失，紛紛搶買防疫保單，進而導致多家產險公司網頁塞車，令不少民眾投保無門。對此，就有內行網友分享搶保單密技，貼文曝光後，讓一票網友順利買到，驚嘆「超順完全不LAG！」

全民瘋搶防疫保單，近日多家產險公司網頁被塞爆，頻傳轉圈圈、跑不動等災情，就有網友崩潰發文直喊，「還有可以線上保的確診險嗎？現在才發現到重要性，幾乎所有網站都關閉了，請問有人知道如何買到嗎，謝謝」。

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▲▼全民瘋搶防疫保單，產險網站大塞車，內行分享1招能順利買到（圖／翻攝產險公司網站）

▲不少產險網站大塞車！（圖／翻攝產險公司網站）

對此，就有內行網友在批踢踢上發文表示，想投保的朋友可以試試開啟VPN（虛擬私人網路）進行申請。

文章曝光後，掀起一票測試成功後的網友熱議，「VPN，選澳洲超順完全不LAG！」、「可以掛VPN！其他國家去開，會很順，剛剛馬上保完」、「VPN選澳洲，順利投保」、「剛剛用VPN順利投保了，馬上要投保下一位就卡了」、「澳洲成功+1，謝謝版友的好心分享」、「掛美國成功，很順！已完成兆豐」、「竟然還有VPN這招，從晚上九點多卡到現在」。

也有部分網友指出，「網路投保就是要有耐心，就是一直點，不要跳出去」、「我自己是等它轉完，沒有成功再點一次送出，一直這樣下去就買到了」、「按了一整天剛剛終於扣款成功」、「一直重按就會成功，我成功了兩筆」。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲網友分享使用VPN上網購買，有機會能順利搶到保單。（圖／翻攝自PTT）

還有熱心網友分享搶保過程，「剛剛終於搞定了，分享一下心得，我同時開兩隻手機和電腦，都是不同的網路在刷新頁面，結果最後成功完成的連續兩次都是台灣大哥大+Samsung note5這個組合，而且第二次要幫老公買的時候超順都不用刷新頁面，順暢的完成了。」

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