「深綠網紅翁達瑞」背景被挖出！他怒提告　檢方證實：就是陳教授

▲劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

深綠網紅「翁達瑞」自稱旅美教授，經常在網上發文開炮，其真實身分也引發揣測。前外交官劉仕傑不滿遭抹黑，今發文表示已向對方提告，同時透露經檢方查證，對方的確就是「外界所猜測的那位陳教授」。

劉仕傑今在臉書提到，「在正式提出刑事告訴前，必須確認翁達瑞究竟是誰？翁達瑞教授曾在2020年間，針對外界質疑其身份時表示，可藉由其投稿報章雜誌時，用的真實姓名及稿費匯入帳號來進行查證。」

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如今，檢方查證的結果，他正是外界狂傳的「台籍教授陳時奮」。劉仕傑表示，「本案目前已由士林地方檢察署，轉至台北地方檢察署繼續偵辦。過去多年來，儘管台灣取得許多民主成就，但令人遺憾的是，網路上許多匿名帳號及粉專，造就公共事務討論風氣的敗壞，隨之而來的是，躲在鍵盤後面的攻擊、影射甚至抹黑。」

他直言，希望以自己的親身經歷，來告訴社會大眾，「身為一個美國教授的高知識份子，如何透過篩選事實的斷章取義，作為引導認同其撰文價值的手法；在聲稱言論自由之際，利用資訊不對等、概念抽換轉置的論述，達成對他人妨害名譽的結果。」

最後，劉仕傑也承諾，對翁教授求償所得，將全部捐贈予「台灣幼兒棒球聯盟協會」，盼藉本案遏止濫用言論自由的歪風，促進公共事務健全討論風氣，並落實言論自由真正意義。

另外，陳時奮在網上的生平也被挖出，他在自傳中提到，自成大取得商管學士後，曾在福特台灣分公司擔任產品策劃員，後來又跑去讀美國密西根州立大學的MBA，回到台灣後，繼續在各大公司擔任管理職，超過6年之久，包括神達電腦、中信銀集團等，而目前他則與家人現居加拿大。

▲陳時奮自傳。（圖／翻攝自網路）



【翁達瑞主要事件回顧】

．批評郭台銘購買BNT疫苗

．批評高虹安（指稱她論文出了問題，並點名高虹安指導教授李傑）

．批評趙少康