獨／通緝犯返台未隔離檢疫！直送士檢聲押　法院嚇壞先給防護衣

▲從廈門搭機返台的廖姓通緝犯落地後被送士林地檢署偵辦。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦一起上億元的業務侵占案件，廖姓主嫌因逃亡大陸遭通緝，7日從廈門搭機返台，原本依照防疫規定須進行10天的居家檢疫隔離，但專案人員因案件偵查必要，直接將廖男送往士檢，隨即對相關處所展開搜索後，深夜以有逃亡、勾串之虞聲押禁見，士林地院接案後，趕緊提供全套防護衣給廖男穿上，獨自留待候審室等待開庭。

從2021年新冠肺炎疫情升到3級時，全國各檢察機關防疫SOP包括減少傳喚開庭，如有必要優先採取視訊開庭，尤其對於返台的通緝犯，都是留置在機場航警局等適當處所與檢察官視訊，避免人員移動造成疫情破口，防疫降級後，多數地檢署仍沿用相關SOP。

據了解，廖男是持5日的PCR篩檢陰性證明，在7日中午時搭機抵台時，當場被接獲情資的調查局幹員攔截，經初步訊問後，約傍晚時間移送到士林地檢署時，身上只穿著簡便隔離衣，身邊有多名全副武裝的司法、防疫人員圍繞，之後未踏進地檢署，被直接送到與辦公空間有區隔的防疫偵查庭。

檢察官立即指揮調查局展開搜索，再回地檢署視訊廖嫌後，依涉嫌業務侵占，金額龐大，有逃亡、勾串之虞等理由，向法院聲請羈押。士林地院則是在7日深夜11點後接獲聲押案，對於突然有應該被隔離的入境人員出現，也大感意外。

經過協調後，士院因夜不訊規定，先找來全套的防護衣、口罩給廖男穿上，讓他獨自在候審室休息，預計8日再借用設備較好的士檢偵查庭，由承辦法官視訊開庭決定是否將廖男收押禁見。