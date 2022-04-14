士林地院國民法官新制演練　保全遭住戶砍頸斃命...判決與原審一樣

▲士林地院國民法官模擬法庭，啟用以白色、木質調為基底，所打造公開透明、溫暖，又兼顧國民法庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院為推動明年1月登場國民法官制度，使審、檢、辯三方熟悉國民法官制度，累積新制操作經驗，並讓民眾藉由參與模擬法庭，瞭解國民法官法內容，使國民法官制度運作更完善，從本月12日至14日，邀請家管、資深工程師、網拍等職業擔任國民法官，模擬審理2017年汐止區社區保全與住戶起爭執，遭持料理刀砍死案。

士林地院演練的案件，為2017年發生在汐止區某社區，1名男住戶時常在家吼叫，經社區保全設法勸導，男子因此心生不滿，持料理刀到1樓大廳，朝保全頸部揮砍，導致保全因雙頸銳創、頸部血管銳創出血，導致出血性休克，經送醫急救仍宣告死亡。

此次模擬法庭由刑事第五庭黃怡瑜庭長擔任審判長，黃瀞儀法官擔任受命法官，李郁屏法官擔任陪席法官，並從國民法官複選名冊中，隨機抽選120位候選國民法官，剔除不符合資格的3位，共寄出117份候選國民法官選任程序通知書及「候選國民法官調查表」、「候選國民法官詢問事項問卷」，回收87份，於4月12日上午進行選任程序，共計有44位候選國民法官到庭參與國民法官的選任。

▼國民法官新制演練 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次國民法官法庭組成，具百工百業特色、並有相當高水準的學經歷，充分反應國民法律感情，且在審理程序進行中，對生活或事理經驗自行提問，以了解被告在案發當時行為及反應，判斷是否有殺人行為及殺人犯意，另針對被告持有刀械的目的、罹患精神疾病有無按時就診、服藥等事實認定及量刑審酌事由而訊問被告，且深入問題核心。

經近2日的審理後，於4月13日16時辯論終結，並在14日上午9時30分開始評議，經過將近4小時評議，最後判決被告犯殺人罪判處無期徒刑，與真實案件認為有刑法第19條第2項之適用，判處無期徒刑，監護5年略有不同。

士林地院蘇院長表示，國民法官新制即將於明年正式上路，現在每一次的模擬都很重要，透過模擬發現問題，並作調整，才能讓未來新制運行順利，也更切合我國國情所需。相信經過3天的審理激盪及事後意見交流，審、檢、辯、學及參與國民法官、備位國民法官對於國民法官法之操作，均有更深一層的熟悉與進步，也對國民參與審判制度之推動更邁進一大步。